“Chocolatito”: “Debo ser astuto contra Rungvisai”

Román “Chocolatito” González dice que todavía no ha firmado el contrato que asegure la revancha contra el tailandés Srisaket Sor Rungvisai, pero es sincero y explica que se podría hacer realidad en septiembre, según los rumores que ha escuchado. No hay fecha ni sede confirmada, el Forum de Inglewood, en California, podría ser el escenario elegido por los organizadores, pero lo importante en este momento es que el tetracampeón ya está concentrado en su preparación.

González cumplió ayer su cuarto día de entrenamiento en el gimnasio Róger Deshon, después de 45 días de descanso. Ayer arrancó la dieta y a partir de hoy correrá por la mañana, eso sí, al suave con dos o tres kilómetros y posteriormente irá aumentado la cifra hasta que el cuerpo se readapte totalmente al fuelle intenso.

En el análisis de la revancha contra Rungvisai, lo primero que viene a la mente de Román es cuidarse de los cabezazos. Y no es para menos, en el combate celebrado el pasado 18 de marzo en el Madison Square Garden, Nueva York, el nica recibió más de 6 cabezazos que provocaron dos cortaduras, evocando un escenario dantesco arriba del ring debido al manantial de sangre que corría en el rostro de González.

Wilmer: “Haremos una nueva estrategia”

Más que sufrir otro despojo de los jueces, el temor de Román es la cabeza del tailandés. Por otra parte, explica que prefiere quedarse entrenando en Costa Rica y no viajar a Big Bear, California, donde el frío cala en los huesos.

¿Cómo recibiste la noticia de la confirmación de la revancha contra Sor Rungvisai?

Se ha hablado de la pelea, pero no tengo día ni fecha confirmada. Se habla de septiembre, pero todavía no tenemos el papel firmado.

¿Qué será diferente en la revancha?

Tengo que cuidarme de la cabeza, eso me hizo daño esa noche, por los cortes, eso es lo principal. Debo ser astuto, trabajar con viveza, tratar de no salir tan golpeado, ni con tantos cortes, como el día que peleé con él la primera vez.

Román, teniendo un peleador tan sucio enfrente, ¿No te da miedo que vuelva a conectarte cabezazos?

Siempre hay temor, miedo, pero para eso están los entrenamientos, para hacer un buen trabajo el día del combate. Siempre mantengo que en Nueva York mi esquina trabajó bien, excelente.

¿Te decepcionó la pelea del “Canelo”-Chávez? Te pregunto esto porque vos brindás más espectáculo y no recibís lo que merecés en términos económicos.

Fue una pelea de una sola cara, “Canelo” ganó de calle. Están hablando del peso y muchas cosas, pero solo Chávez sabrá. Todo el público esperaba un gran combate, pero mucho hablan y “Canelo” llegó a pelear solo.

¿Costa Rica o Big Bear para realizar campamento de entrenamiento?

Hoy (ayer) comienzo la dieta, mañana (hoy) a correr al suave. Me gusta Costa Rica para el campamento, no voy a inventar lo que no es. Estoy bien allí.