Convencido de que la Selección de Nicaragua tuvo la preparación necesaria para encarar la Copa Oro y de que dispone de los argumentos futbolísticos para hacerle frente a Martinica, Panamá y Estados Unidos, con quienes comparte el Grupo B, el director técnico Henry Duarte ambientó sentirse “bendecido” por poder enfrentarse a las selecciones antes mencionadas, creyente de que su equipo puede lograr buenos resultados con cualquiera de las tres.

“Siempre lo he externado, me siento bendecido de estar en este grupo, porque está el anfitrión, quién no quiere enfrentarse a esa selección, es un partido que puedes ganar o perder, en nuestro caso Nicaragua podría ganar mucho. Es un partido que se desarrollará bajo un marco esplendoroso, los que estamos en el futbol debemos de aprovechar esas coyunturas, de jugar contra rivales que tienen todo a su favor. Cualquier cosa que logremos será ganancia”, declaró el timonel de la Azul y Blanco.

Sin abusar de la confianza, Duarte remarcó que “podemos hacerle frente a cualquier selección. En Copa Uncaf nos medimos a grandes rivales, como Costa Rica, cuyo nivel no está tan lejos al de los estadounidenses, normalmente estos equipos mantienen una categoría similar y dejamos una buena imagen. Panamá ha crecido mucho y Martinica hizo las tareas para estar en Copa Oro, es una buena selección, a todos ellos podemos pelearles, no digo que venceremos a Estados Unidos, pero trataremos de hacer un gran partido”, dijo el estratega.

Preparación completa

Duarte, quien se presentó ante los medios de comunicación anoche, durante una conferencia de prensa convocada por Concacaf, a la que El Nuevo Diario tuvo acceso gracias a la cortesía del jefe de prensa de Fenifut Israel Rosales, aprovechó para anunciar su alineación titular para el duelo de hoy, y al ser consultado sobre el parado táctico de su grupo para el duelo ante los caribeños, respondió que: “En el futbol hoy en día arrancás con un esquema, pero tu equipo debe tener flexibilidad durante el desarrollo del partido para estar constantemente aplicando variantes de esquemas, nominalmente entramos de una manera, pero al final de cuentas diría que terminamos con un 2-3-5 (dos defensas, tres medios de contención y cinco en ataque), respecto al 4-2-3-1 que pongo de inicio”, enmarcó.

“Lo que puedo destacar de este grupo y que considero como una de las grandes virtudes, es que se adaptan a los ajustes que se deben de dar en los partidos. Por ejemplo, todo el equipo intenta colaborar en la recuperación de la pelota, ese trabajo no se lo dejamos únicamente a la línea de cuatro (defensas)”. “Siempre hemos tratado de que la selección vaya creciendo, creo que parte de ese crecimiento es la mejoría en la preparación (…) acá no puedes venir con una selección que no esté bien preparada, porque están las doce mejores selecciones de Concacaf. El esfuerzo vale y la recompensa esperamos tenerla en la Copa”, aseveró.

Durante la comparecencia ante los medios de comunicación, el zaguero Manuel Rosas, quien acompañó a Duarte en la mesa de presidio, fue contundente al ser consultado sobre cuánto pesará la ausencia de Juan Barrera y Daniel Cadena en el juego de hoy. “Desde que terminó el partido contra Haití nos hemos venido preparando para estar con o sin ellos, somos una selección que cuando no cuenta con un jugador no somos dependientes de él, sino del trabajo que hacemos previo a cada partido. Sabemos que el que entre a jugar realizará un buen trabajo. Actuamos como equipo y eso nos sacará a flote”, expresó el “Meño”, quien esta tarde (5:00) saltará al campo con el gafete de capitán.