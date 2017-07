J.C. Ramírez somete a los Rangers

Juan Carlos Ramírez apagó a los Vigilantes de Texas y le puso fin a su mal momento. Durante seis episodios completos, el nicaragüense limitó a sus rivales a solo dos imparables y ninguna carrera limpia, consiguiendo su octavo triunfo de la temporada y mejorando su efectividad de 4.73 a 4.46 en el duelo que los Angelinos ganaron con pizarra de 3-0.

En el génesis del encuentro, Juan Carlos lució autoritario ante los Vigilantes, que no pudieron hacerle daño alguno en la primera entrada. El japonés Shin Soo Choo, que el pasado 30 de abril le conectó jonrón a J. C. cuando este venció a los Texas en uno de sus primeros trabajos como abridor, se ponchó viendo pasar una curva casi perfecta lanzada por el nicaragüense, que luego dominó en roletazos inofensivos a Elvis Andrus y Nomar Mazara. Así correspondía J. C. a la ventaja de 1-0 que desde el principio la dio Albert Pujols con su jonrón 13 del año y el 604 de su carrera en Las Mayores.

Una entrada más tarde, Ramírez continuó con su jornada de dominio ante los Vigilantes. Tras otorgarle base por bolas a Adrián Beltré, doblegó en elevado al jardín izquierdo a Rougned Odor y en batazo para doble play a Drew Robinson. En el tercer episodio, luciendo como un gigante indescifrable en la loma del Rangers Ballpark in Arlington, J. C. comenzó dominando en elevado a Robinson Chirinos, y aunque le otorgó pasaporte a Joey Gallo, cerró el inning doblegando a Delino DeShields y a Shin Soo Choo.

Primer imparable

Fue hasta en la cuarta entrada que Texas pudo conectar su primer imparable ante los envíos de Juan Carlos, quien tras obligar a Elvis Andrus a fallar en roletazo a la zona del campocorto, fue estremecido por el doblete 17 de Nomar Mazara. Sin embargo, simplificó el peligro reduciendo a la inutilidad a Adrián Beltré y a Rougned Odor.

No obstante, en el quinto inning sufrió para mantener en blanco a los Vigilantes. Comenzó dándole transferencia gratuita a Drew Robinson y aunque parecía salirse del problema dominando en roletazo para doble play a Robinson Chirinos, volvió a la zona de angustia dándole base por bolas a Joey Gallo y permitiéndole sencillo a Delino DeShields, quien luego se robó la segunda almohadilla. El olor a peligro no desenfocó a Ramírez y terminó sin permitir carreras gracias a que dominó en roletazo a las paradas cortas a Shin Soo Choo.

Fue imposible para los Rangers fabricarle anotaciones al nicaragüense, quien terminó su actuación luego de retirar sin problemas el sexto episodio, en el que ponchó a Rougned Odor. De tal forma que J. C. eliminó por la vía de los strikes al primero y el último bateador que se paró ante él en su apertura de ayer. Con Ramírez fuera del montículo, el relevo de los Angelinos se encargó de conservarle su octavo éxito del 2017.