Chinandega, campeón invicto

El equipo representativo de Chinandega se proclamó campeón del XXXVI Campeonato Nacional de Beisbol Categoría Juvenil AA, tras vencer a su similar de Rivas con marcador de 8-4. Antes, Managua B derrotó 9-7 al equipo de Triángulo Minero y se quedó como el tercer mejor conjunto del torneo.

Después de una semana de juegos, entre equipos que representaban a diferentes departamentos del país, solo cuatro sobresalieron sobre los demás, en su mayoría aquellos que fueron efectivos con el madero y también gracias al trabajo de sus lanzadores y jugadores de campo.

En el estadio Jackie Robinson del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), se jugó el partido más importante del certamen. Chinandega y Rivas llegaban en calidad de invictos a la final y ninguno de ellos pretendía perder.

El conjunto occidental demostró más carácter desde el primer inning y eso se reflejó en la pizarra, con marcador de 4-0 a su favor. Partido cuesta arriba para los sureños, que vieron como los chinandeganos sumaron dos carreras más en la séptima y volvieron a repetir la dosis en la novena con otras dos carreras, que en ese momento suponía el 8-0 en la pizarra.

Sin embargo, los rivenses aún no perdían las esperanzas de remontar y trataron hasta el último instante de lograr la hazaña: empatar el juego y forzar a extrainning. En el cierre de la novena entrada anotaron cuatro carreras, que por un momento les permitieron creer en el empate o victoria, pero la pólvora no fue suficiente y no pudieron producir más.

De esa manera, Chinandega se proclamó campeón de forma invicta, tras derrotar 8-4 a Rivas; ganó el pícher Armando Castellón y perdió Martín Zamora.

En el duelo por el tercer lugar se enfrentaron Managua B y Triángulo Minero. Seguramente no era lo que esperaban al inicio de la competencia, pero el tercer lugar sería un buen reconocimiento a su trabajo y ninguno desaprovechar la oportunidad de ganar ese juego por el honor.

Managua B tomó rápidamente la ventaja y en la segunda entrada ya ganaba 6-2. El conjunto de Triángulo Minero trató de responder, pero la ofensiva capitalina demostró puntería fina y se impusió 9-7 para adjudicarse el tercer lugar del campeonato. El pícher ganador fue Leonel Meléndez y perdió el juego Lenin Urbina.