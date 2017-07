Cumplida la primera fecha en los tres Grupos de la Copa Oro, el paisaje después de la batalla mostró a unas convincentes selecciones de México, Estados Unidos, Panamá, Costa Rica y Honduras, mientras que Canadá, Martinica y Curazao tuvieron fútbol suficiente para dar más de una sorpresa.

México, uno de los fuertes favoritos para llevarse su octava Copa en 14 ediciones del torneo élite de Concacaf, hizo como el César frente al circo romano: llegó, vio y venció.

Ante un estadio de San Diego repleto por poco más de 53.000 personas, el Tri alternativo y sin grandes figuras, evolucionó a altas revoluciones para arrollar a El Salvador 3-1, la noche del domingo en su debut en el Grupo C.

"Fuimos contundentes y veloces, con un buen juego por las bandas, pero todavía tenemos que mejorar en la defensa", aseveró el colombiano Luis Pompilio Páez, técnico emergente de México, mientras el titular, Juan Carlos Osorio, se comía las uñas en el palco de lujo del Qualcomm Stadium.

Osorio cumple una suspensión de seis partidos que le impuso la FIFA por su conducta en la Copa Confederaciones de Rusia hace una semana.

Goles de Hedgardo Marín (8), Elías Hernández (29) y Orbelín Pineda (55) ratificaron los tres puntos que permite al 'Tri' encabezar la llave, seguida de Jamaica, que a primera hora del domingo venció 2-0 a Curazao.

El siguiente encuentro de México será frente a los 'Reggae Boyz' el jueves en Denver (Colorado), en una reedición de la final de la pasada Copa 2015, donde los aztecas se impusieron 3-1.

Arena inconforme

Estados Unidos se tuvo que conformar en su debut con un empate 1-1 ante Panamá, en un Grupo B liderado por la sorpresiva Martinica, que en su primer partido superó 2-0 a Nicaragua.

El conjunto de las Barras y las Estrellas llegó a esta edición del certamen regional con una mezcla de presión y deuda, pero su nuevo técnico, el inefable Bruce Arena, es un hombre de nervios templados que sabe transmitir seguridad al equipo.

Exigente y comedido, el DT estadounidense no se mostró muy satisfecho del desempeño de su equipo ante Panamá.

"No supimos controlar bien la presión, especialmente en el mediocampo. Estuvimos demasiado atrás, no hicimos buen trabajo ni establecimos nuestro ritmo. Nuestra circulación no fue buena hoy, y eso nos obligó a defender más de lo que habíamos pensado", describió Arena las debilidades de su equipo.

No fue sorpresa que Martinica le ganara a Nicaragua, la selección más débil e inexperta de este torneo, pero si el fútbol creativo que mostró, haciendo de un partido sin salsa un plato de buen gourmet futbolístico.

Una buena parte de sus futbolistas han jugado en clubes de la liga francesa, y su entrenador, David Regis, estadounidense que nació en Martinica, fue uno de los asistentes de Bruce Arena cuando Estados Unidos ganó la Copa Oro de 2002.

"Estamos en un grupo difícil, pero sobre el terreno de juego, todo es posible", dijo Regis.

En la segunda fecha de la llave, el miércoles en Tampa (Florida), Panamá topa con Nicaragua y Estados Unidos con Martinica.

Grupo de la Muerte

Al Grupo A de la Copa Oro puede llamársele el Grupo de la Muerte. Conformado por Costa Rica, Honduras, Canadá y Guayana Francesa, como equipo debutante, las opciones parecen parejas.

En la primera fecha Canadá, campeón de la Copa en el 2000, se impuso 2-0 a Guayana, mientras Costa Rica y Honduras se limitaron a pactar un empate.

'Ticos' y hondureños buscan llegar a su segunda final de Copa Oro. Ambos perdieron sus oportunidades de oro ante Estados Unidos: Honduras en 1991 y Costa Rica en 2002.

Costa Rica y Honduras disputan el Hexagonal de Concacaf por lo que lucen como los equipos más fuertes del grupo, pero hasta ahora es Canadá el que manda.

En su segunda fecha, mañana martes en Houston, Costa Rica enfrenta a Canadá y Honduras a Guayana Francesa.