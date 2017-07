Buitrago no debe fallar

Cada vez que se le preguntó a Alexis Argüello (q.e.p.d.) sobre quiénes eran los potenciales campeones mundiales que podría tener Nicaragua, respondía con contundencia: “Román González y Carlos ‘Chocorroncito’ Buitrago”. El primero cumplió el presagio del “Caballero del ring”, en cambio Buitrago no ha materializado ese pronóstico, después de haber dispuesto de tres oportunidades titulares.

La vida y el boxeo han premiado al pinolero con las facultades requeridas para que se convierta en campeón del mundo; no obstante, él mismo se ha encargado de desaprovechar el divino tesoro de la juventud, desperdiciando las tres oportunidades titulares, siendo fuertemente criticado por su falta de entrega en los combates importantes.

Buitrago tendrá en sus manos su cuarta y posiblemente última oportunidad de título del mundo ante el púgil que resulte ganador del combate entre el mexicano José Argumedo y el japonés Hiroto Kyoguchi, programado para el próximo 23 de julio en Ota-City General Gymnasium, en Tokio. Ante esta nueva oportunidad, el “Chocorrón” está obligado a vencer. Consciente de ello, el pinolero se está preparando en Costa Rica, donde intentará perder el peso que ha ganado tras varios meses de inactividad.

¿Le pasará factura?

Carlos no pelea desde el 15 de octubre del 2015, fecha en la que derrotó al mexicano Noé Medina en una cartelera realizada en el Puerto Salvador Allende. Desde entonces ha permanecido en su zona de confort, desde la cual intenta salir para proclamarse campeón mundial, algo que luce difícil, sin embargo, tras una buena preparación con la disciplina requerida podría tener chance de vencer.

“Pensando en la pelea por título mundial me vine a preparar aquí (Costa Rica), creo que estos dos meses no serán de balde. Voy un tanto presionado a la pelea, pues es mi cuarta oportunidad y puede ser la última, entonces no puedo desaprovechar la oportunidad. Me gustaría pelear con José Argumedo (23-3-1), porque posiblemente la pelea estaría en la cartelera de ‘Canelo’ Álvarez, Argumedo es un peleador fuerte con gran aguante, pero yo tengo mi pegada y si llego en óptimas condiciones puedo ganarle”, manifestó el nica.

Argumedo no es un desconocido para los nicaragüenses, pues en julio del año pasado venció al jinotegano Julio “Gigante” Mendoza por decisión unánime. El mexicano es un boxeador de gran fortaleza física, pero presenta un boxeo desordenado. Por su parte, Hiroto Kyoguchi es un púgil en crecimiento (7-0-0), en su historial no posee rivales exigentes y ante el mexicano tendrá su primera pelea por título mundial.

“Tengo que agradecer a Ricardo Rizzo, quien me ha conseguido las peleas por título mundial. Creo que en los 120 rounds de guanteo que realizaré recuperaré la movilidad que perdí durante mi inactividad”, aseveró Buitrago, quien busca insistentemente prepararse de la mejor manera, para de una vez demostrar que Argüello no se equivocó al considerarlo un futuro campeón mundial.