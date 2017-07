El veterano entrenador colombiano Jorge Luis Pinto protagonizó, máximo responsable técnico de la selección de fútbol de Honduras, admitió que la derrota (0-1) sufrida el pasado viernes ante Costa Rica en el inició de la decimocuarta edición de la Copa Oro no les dejó más opción que ganar el duelo que el martes van a protagonizar ante la Guayana Francesa.



"Mantengo que jugamos un gran partido frente a Costa Rica, felicite a todos los jugadores, pero al final no conseguimos la victoria y eso no nos sirvió de cara al torneo, de ahí que frente a Guayana Francesa tengamos que ganar el duelo como sea", declaró Pinto durante una tensa rueda de prensa que mantuvo con los periodistas, especialmente varios hondureños.



Pinto reiteró que no sentía ninguna presión, al margen del resultado, y que no iba a dar titulares, todo lo contrario siempre se ha crecido ante la adversidad y luchar contra situaciones muy difíciles.

"Lo único que me preocupa es que el equipo salga al campo y haga un buen partido contra un rival al que conozco bien, que siempre sorprende con cosas nuevas, pero que estamos convencidos que vamos a luchar, a ganar y a estar en la segunda ronda", subrayó Pinto. "Llegamos al torneo con esa mentalidad y objetivo, y estoy convencido que lo vamos a lograr".



Pinto volvió a alabar el gran juego que hizo la selección frente a Costa Rica y lo que le faltó fue el gol o los goles que hubiesen cambiado la historia del partido, pero la propuesta futbolística que hizo el equipo le gustó.



"Yo diría que fue uno de los mejores partidos que ha jugado el equipo bajo mi dirección, aunque tuvimos otros como frente a Argentina y Brasil, que también perdimos, pero siento que al final el equipo va a responder", señaló Pinto. "El proyecto de la selección de Honduras es bueno, al margen de los resultados".

Pinto dijo que al equipo le faltó comunicación ante Costa Rica, ese fue uno de los fallos, como el no saber definir las ocasiones que tuvieron de gol.



"Nos faltó concluir, eso fue claro, algo que debemos mejorar ante Guayana, que juega bien en ataque lo que significa que hay que tener precaución, porque además van muy bien al choque", valoró Pinto.



En cuanto a su futuro dijo que su mentalidad, personalidad y carácter durante toda la carrera profesional es que cuando más adversa es la situación, más se crece y mejor hace las cosas para salir adelante.



"No me preocupa mi futuro con Honduras, lo que si quiero es que el equipo mejore y progrese futbolísticamente y eso creo que de alguna manera lo hemos logrado", señaló Pinto. "

Por su parte, el mediocampista Alfredro Mejía, que acompaño a Pinto en la rueda de prensa admitió que los jugadores son conscientes de las críticas.



"Estamos expuestos, pero también mentalizados que podemos conseguir la victoria, debemos hacerlo ante Guayana que nos de la tranquilidad", destacó Mejía, que milita en el fútbol griego. "Queremos la armonía dentro del equipo y eso llega con el triunfo y estar más cerca de la clasificación".



Mejía reiteró que el equipo había jugado bien ante Costa Rica y que podían seguir por el mismo camino, pero con mejor definición, que fue lo que les faltó ante el combinado tico.



"Sabemos que en cuanto llegue el triunfo todo va a ser más fácil porque hay un buen nivel, por lo tanto buscaremos la definición que nos permita los goles y con ellos la victoria que no permita seguir adelante", agregó Mejía.