Quiebra Jícara Alfaro: Sigo peleando por orgullo

A sus 33 años, el excampeón del mundo José “Quiebra Jícara” Alfaro (28-11-1, 24 nocauts) dice no tener problemas económicos. Lo aclara al ser cuestionado sobre si su decisión de continuar en el boxeo se debe a una necesidad financiera y argumenta que “sigo peleando por un tema de orgullo, el día que decida retirarme definitivamente, lo anunciaré”.

Alfaro, quien fuese campeón mundial 135 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), se enfrentará al mexicano Jesús Valdez, apodado como el Bulldog, este viernes en Nagarote, León, donde Búfalo Boxing de Ruth Rodríguez y Rosendo Álvarez, organizará su cartelera número 7 del 2017. “Quiebra Jícara” no debería tener problemas ante un rival que suma más victorias que derrotas (8-13-1, 5 nocauts) y que acumula 8 descalabros consecutivos, 7 por nocaut.

“Quiero conseguir una victoria contundente. En mi última derrota ante el filipino Jason Pagara no estaba mentalmente concentrado (murió su padre), quiero cerrar mi carrera realizando presentaciones emocionantes”, comentó ayer Alfaro en un casino capitalino donde Búfalo Boxing hizo la presentación oficial del evento que será totalmente gratuito. El excampeón mundial lejos del brillo que en su momento lo catapultó a ganar una corona, todavía cree que puede tener una oportunidad más de título si se enfoca en el gimnasio.

“No tengo nada que demostrar a estas alturas, he peleado con boxeadores como Erick Morales, fui campeón del mundo, he peleado con gente fiera de mi categoría. Podría ser campeón otra vez, no he sido golpeado, lo puedo hacer, depende del querer. Lógicamente en esta etapa de mi carrera es muy difícil, pero con tres meses de preparación verán a un Alfaro distinto. Económicamente estoy bien, puedo vivir, estoy contento, pero a nadie le cae mal el dinero extra”, señaló el pugilista que ahora combatirá en 145 libras.

Más combates

En el pleito semiestelar, el muchacho chinandegano Jordan Escobar (9-3-2, 3 nocauts) cruzará disparos con Nelson Luna (7-6-3, 4 nocauts) en 112 libras a 8 asaltos. El invicto capitalino Julio Laguna (10-0, 8 nocauts) se medirá a Ruddy Cordero (4-14-2, 1 nocaut), mientras que Eliecer Gazo (13-9, 2 nocauts) va en contra de Eddy “El Torito” Castro (15-14-2, 11 nocaut). En total serán 7 enfrentamientos. La velada arranca a las 7:00 p.m. en el Centro Recreativo Edgardo Corea en Nagarote.