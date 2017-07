Óscar Ramírez: Dominamos, faltó el gol del triunfo, pero estoy contento

El seleccionador de Costa Rica, Óscar Ramírez, se mostró satisfecho con el rendimiento que tuvo el equipo en la segunda jornada del Grupo A de la decimocuarta edición de la Copa Oro, a pesar que el equipo no pudo pasar del empate a 1-1 contra Canadá.



"Fue un rival complicado y el gol que nos marcaron en la primera parte hizo que las cosas fuese un poco diferente de lo que pensamos, pero al final tuvimos metido en su campo a Canadá y merecimos haber conseguido el segundo gol", declaró Ramírez. "Ya adelanté que no hemos llegado al torneo con la mejor preparación porque no tuvimos tiempo, de ahí que llamase a jugadores de la MLS".



A pesar de todo, Ramírez reiteró que el equipo ha ido a más, hizo cosas mejor que ante Honduras en el primer partido que ganaron y que van por el buen camino de asegurar el pase a los cuartos de final y seguir en la lucha por el título.



"Es nuestro objetivo, pero tenemos que ser conscientes que el torneo es duro, que no llega en el mejor momento, pero que estamos listos para ir a más a medida que avanza la competición", explicó Ramírez.

El técnico de la selección costarricense aseguró que son muchos los factores que influyen en el partido y que siempre hay que tener en cuenta al rival.



"Canadá se crece cada vez que se enfrenta a nosotros y hace muy buenos partidos", valoró Ramírez. "En este sentido hay que darles crédito por la manera como se plantaron en el campo, aunque luego al final a medida que transcurría la segunda parte nos entregaron el balón y los encerramos en su área".



Ramírez dijo que la mejor demostración de esa realidad se dio en el hecho que la gran figura del Canadá al final fue el arquero Milan Borjan, que salvó hasta cinco claras oportunidades de gol.



"Nuestros jugadores hicieron un gran esfuerzo, supieron dosificar las fuerzas en un medio ambiente --alta temperatura y humedad-- que no es fácil, pero respondimos bien", subrayó Ramírez. "Ahora debemos pensar en el partido de Guayana Francesa, que llegará ansioso por luchar por el triunfo".

Ramírez recordó que su objetivo era darle oportunidades a la mayoría de los jugadores que han llegado a la selección y para tendrá que ver cuando se den las condiciones idóneas.



"Cierto que una victoria ante Canadá nos hubiese asegurado la clasificación, pero estamos cerca, y por lo tanto tendremos que ver como evoluciona el partido del próximo viernes ante Guayana Francesa, en el que vamos a buscar la victoria", agregó.



En cuanto a la nueva figura del fútbol canadiense, el joven centrocampista de 16 años, Alphonso Davies, admitió que tiene talento, buen toque de balón y un gran físico por lo que puede desarrollarse en un buen jugador.