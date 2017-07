Espinoza: “Juárez es un peleador difícil”

Para Alexander Espinoza (14-0-1, 7 nocauts), enfrentar al muchacho Aron Juárez (10-4-2, 1 nocaut) de San Benito, representa un reto complicado. Acepta ser el favorito para imponerse la noche de este sábado en el gimnasio Nicarao en Managua, donde Pinolero Boxing de Marcelo Sánchez, celebrará su doceavo aniversario, aunque prefiere ser cauteloso, respetuoso con su rival y darle el crédito que se merece, pues en el ring las sorpresas ocurren cuando menos se esperan.

Este miércoles, Espinoza y Juárez tuvieron su primer y único cara a cara antes de cruzar disparos. No hubo agresiones verbales ni amenazas, reinó el respeto absoluto entre ambos peleadores, prometiendo un buen espectáculo. Por los estilos de ambos, de ir al frente como kamikazes, es seguro que sacarán chispas. Lo interesante del pleito es que al ser pactado a 8 asaltos en 118 libras, se espera que no se guarden nada y salgan a darse con todo desde el primer round.

“No voy a enfrentarme a cualquier boxeador. Juárez tiene experiencia, es fuerte. Siempre he dicho que Carlos Rueda es el tipo más complicado con el que he peleado en mi carrera, pero Aron es complicado. Si me ponen como favorito es por mi boxeo, pero Juárez es un boxeador zurdo, coloca bien sus golpes, es un peleador difícil”, dijo Espinoza, quien asegura estar plenamente concentrado en su rival, antes de pelear con Dixon Flores. “No estoy pensando en Dixon, pero sí hay planes de enfrentarlo. Dependerá de que exista un acuerdo entre los implicados”, agregó.

Mendoza sí peleará

Al cartel de Pinolero Boxing se suma la participación del jinotegano Julio “El Gigante” Mendoza (12-5-1, 3 nocauts). Inicialmente se había descartado, pero al final Marcelo Sánchez consiguió un rival para él, el chinandegano Marlon Chavarría (10-9-1, 5 nocauts). Mendoza estará a cargo del tercer combate de importancia en la noche, pues en la semiestelar está definido el pleito entre Robin Zamora (7-2, 4 nocauts) y el mexicano Reno Reyes (5-0-1, 4 nocauts).

La velada arrancará a las 7:00 de la noche. Las primeras 480 personas que ingresen al gimnasio Nicarao recibirán una cerveza Victoria de cortesía. Además habrá otras sorpresas en la celebración de 12 años de Pinolero Boxing montando boxeo en todo el territorio nacional.