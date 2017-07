Honduras jugará ante Canadá sin los delanteros Anthony Lozano y Rony Martínez

La selección de Honduras, que hoy continúa preparándose en Dallas (EE.UU.) para el choque del viernes de la Copa Oro contra Canadá, no contará "por motivos personales" con los delanteros Anthony Lozano y Rony Martínez.



Así lo informó este jueves el gerente de la selección hondureña, Gerardo Ramos, quien afirmó a periodistas que Lozano y Martínez fueron convocados para la Copa Oro que se disputa en Estados Unidos pero ambos decidieron "no presentarse por motivos personales", no precisados.

"Rony Martínez y 'Choco' Lozano no vienen a la selección por motivos personales, se les comprende, pero en realidad que sí hacen falta", subrayó.



Martínez viajó el pasado 23 de junio a China para incorporarse al equipo Baoding Yingli Yitong de la segunda división del país asiático, mientras Lozano llegó a un acuerdo para jugar con el Barcelona B de España, que en la próxima campaña estará en segunda división.



Ante esa situación el colombiano Jorge Luis Pintó, que dirige a la selección hondureña, convocó a Ángel Tejeda y Michael Chirinos, quienes podrán ser inscritos si Honduras clasifica a los cuartos de final, señaló Ramos.

En la tercera jornada del grupo A, que se disputará en el Toyota Stadium de Frisco (Texas), también se enfrentará Guayana Francesa a Costa Rica.



La Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras está a la espera de que el Comité Disciplinario de la CONCACAF se pronuncie este jueves sobre la alineación de Florent Malouda en la selección de Guayana Francesa, pese a haber sido notificado de la prohibición de FIFA por haber sido internacional con la selección francesa.

Si la alineación se considera indebida, se dará la victoria por 3-0 y tres puntos en la clasificación a Honduras, que el martes empató sin goles con Guayana Francesa.



El equipo hondureño, que ahora tiene un punto y es tercero en la clasificación del grupo A, si recibe los tres como ganador del partido seguiría tercero, pero con uno menos de los que poseen Canadá y Costa Rica, que tienen cuatro.