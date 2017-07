Alfaro no da el peso, pero peleará

Visiblemente desgastado, el excampeón mundial 135 de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), José “Quiebra Jícara” Alfaro, subió ayer a la báscula digital, marcando 149.4 libras. Alfaro no dio el peso, pero va a pelear contra el mexicano Jesús Valdez esta noche en Nagarote, donde la promotora Búfalo Boxing de Rosendo Álvarez y Ruth Rodríguez monta el evento.

La ceremonia de pesaje de este jueves en el Instituto Nicaragüense de Deportes (IND) fue convulsa. Si ya era noticia que Alfaro fallara en la báscula, lo fue más aun cuando se conoció la inasistencia de su contrincante mexicano, debido a algunos retrasos que tuvo en la frontera Las Manos que divide a Honduras con Nicaragua. Se esperaba que a eso de las 5:00 p.m., Valdez se pesara y cumpliera. Lo real es que la pelea va sí o sí.

Otro peleador que falló en la pesa fue Eliécer Gazo, quien marcó 109.8 libras y su pleito con Eddy Castro se pactó en 105 con una libra de tolerancia. Castro cumplió al dar 105.6 pero se negó a subir al ring esta noche. “No voy a pelear”, dijo el veterano pugilista.

Obligado a noquear

Es una realidad que Alfaro no llega al pleito de hoy en óptimas condiciones. El hecho de tener enfrente a un rival cómodo, provocó un exceso de confianza que se tradujo en 4 libras de sobrepeso. Aun así, el nica está obligado a gustar, ganar y noquear. No tiene excusas, si brinda una mala presentación tendrá que replantearse el futuro de su carrera como boxeador.

“Creo que tuve un exceso de confianza por estar en mi tierra, me comí dos quesillos de más (ríe), no hay problemas en ese aspecto. Me costó dar 149, espero recuperarme satisfactoriamente y brindar un buen espectáculo. Estoy obligado a ganar, saldré muy agresivo, iré encima de mi rival, no le daré respiro”, dijo Alfaro.

Más combates

En el pleito semiestelar, el muchacho chinandegano Jordan Escobar (9-3-2, 3 nocauts) cruzará disparos con Nelson Luna (7-6-3, 4 nocauts) en 112 libras a 8 asaltos. El invicto capitalino Julio Laguna (10-0, 8 nocauts) se medirá a Ruddy Cordero (4-14-2, 1 nocaut). La velada arranca a las 7:00 p.m. en el Centro Recreativo Edgardo Corea en Nagarote, con entrada totalmente gratuita.