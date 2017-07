Ferretti apuesta en grande

El Walter Ferretti está ultimando detalles para encarar de la mejor manera el torneo de apertura 2017 en la Liga Primera y también los partidos correspondientes a Liga de Campeones de la Concacaf frente al Belmopán Bandits de Belice, dos competiciones en las que espera dar lo máximo, sin alejarse del objetivo que se plantea cada año, ser campeón de la liga casera y así asegurar un boleto para representar a Nicaragua en “Concachampions”.

Como parte de su preparación, el equipo de los “Policías” jugará mañana contra el conjunto de la UNAN-Managua (7:00 a.m.) en Las Jagüitas, tras haberse enfrentado esta semana en un duelo de fogueo ante el Managua FC y esperan jugar también contra un equipo internacional, para intentar presentar sobre el terreno de juego un nivel de intensidad más fuerte que con los equipos nacionales.

Flavio Da Silva, entrenador del Walter Ferretti, afirma que no cambiará su metodología de trabajo respecto a la que implementó en el anterior torneo. “Los objetivos que tenemos como equipo son ir a ‘Concachampions’ y ser campeón acá que fue lo que no logramos”, expresó Da Silva, quien también habló sobre el partido en el que enfrentarán al Belmopán Bandits y aunque está consciente que no será fácil ganarle, tampoco ve imposible pasar a la siguiente ronda. “hemos visto jugar al equipo de Belice, usan mucho el físico y tienen gente muy alta, pero todos apostamos en pasar a la siguiente ronda” destacó.

No hay partido fácil

Refiriéndose al equipo que enfrentarán en ‘Concachampions’, Da Silva considera que “los que piensan que se van a enfrentar a un equipo fácil están en un gran error”, aduciendo que “en el futbol no veo nada fácil, la selección (de Nicaragua) pensó que Martinica era fácil y quedó para atrás, entonces yo no veo nada sencillo”, dijo el entrenador brasileño.

Según el timonel del equipo capitalino, no solo Real Estelí y Diriangén son sus rivales por el título de Campeón Nacional y de igual manera respeta a cada uno de los que serán sus oponentes en la campaña que está por iniciar, ante todos ellos espera mejorar la solidez defensiva de su equipo para ser más competitivos. “Faltó consistencia defensiva, casi en todos los partidos hicimos goles, pero llevamos goles en contra también” dijo el estratega.

En esta campaña los “rojinegros” contarán con nuevos refuerzos foráneos en sus filas, tal es el caso del brasileño Rafael de Almeida, a quien apodan “Cafú”, para mejorar la línea defensiva del equipo y se suma la contratación del colombiano Yosimar Rivera, proveniente del Chinandega FC, que llega con el objetivo de aportar goles a la delantera del conjunto capitalino.

Los jugadores del Ferretti y su cuerpo técnico se esfuerzan también para que los directivos del equipo mejoren sus condiciones de trabajo y así ser verdaderamente un equipo profesional, ya que consideran que dentro del futbol nacional solo el Real Estelí cuenta con esas condiciones que le permiten profesionalizarse.

Ferretti viene de perder una final contra el “Tren del Norte”, por ello, el director técnico espera poder ser campeón en esta ocasión. “Hay que seguir trabajando duro, sabemos que no es fácil, pero nos estamos preparando para eso”, destacó Da Silva.