Aciertos y desaciertos del Chocolatito

El 9 de septiembre en el StubHub de Carson, California, Román “Chocolatito” González intentará recuperar su corona supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que perdiera el pasado 18 de marzo ante el tailandés Wisaksil Wangek (Srisaket Sor Rungvisai) en un polémico combate. Los cabezazos del vencedor que abrieron profundas heridas en el cráneo del nicaragüense, unido a las controversiales tarjetas de los jueces que le otorgaron el triunfo a Rungvisai, motivaron la decisión de obligar una revancha directa.

En esa batalla, “Chocolatito” no solo perdió el título, sino también dejó un invicto de 46 peleas, apenas a tres victorias del récord de Rocky Marciano o el de Floyd Mayweather (49 peleas). Más allá de esos aspectos, la peor constatación en ese combate fue la opinión general de que ciertamente el resultado fue un claro despojo en perjuicio del nicaragüense.

Pero el recuento de los daños no quedó en lo que le hurtaron a “Chocolatito”. La pelea contra Rungvisai, además de una derrota injusta y dolorosa, dejó otras constataciones y muchas dudas. A González le faltaron herramientas que hicieran la diferencia indiscutible y careció de alternativas estratégicas para dominar un combate complicado. Esa fue una constatación, pero hubo otras.

Las dudas pasaron por su pegada en 115 libras (¿ha perdido potencia?) y su resistencia al golpeo en una división donde debe enfrentar a rivales más grandes y con otro poder, tanto en el golpeo como en la asimilación.

Luego de esa pelea se imponía la necesidad de hacer cambios y evaluar el manejo de su carrera. Una de esas encrucijadas en los momentos difíciles siempre enfrentan las grandes figuras. “Chocolatito” cumplió de manera correcta con uno de esos códigos que impone la necesidad del cambio y asumió el nuevo rumbo, aunque es imposible asegurar que al final del camino ese rumbo lo lleve al acierto o al desacierto.

La esquina, un cambio lógico

Tras la muerte de Arnulfo Obando, Wilmer Hernández heredó su lugar en la esquina de “Chocolatito”. No fue una decisión descabellada, pese a la juventud y poca experiencia del nuevo entrenador. Era el más apto para mantener el plan de Obando y al mismo tiempo una figura muy cercana a González. En un momento tan duro desde lo emocional, Wilmer —en lo inmediato— era la mejor opción o tal vez, el mal menor. El trámite anormal de la pelea contra el tailandés dejó claro que la inexperiencia del entrenador en parte les pasó factura.

No hubo una estrategia previa para minimizar la parte peor del estilo del rival: su cabeza en punta. No hubo un plan ofensivo diferente a lo que “Chocolatito” ha realizado siempre, ni liderazgo en el peor momento de la pelea. Tampoco hay que achacarle todas las culpas a Wilmer, no creo que “Chocolatito” le hubiera aceptado un liderazgo enérgico.

La presencia ahora del japonés Sendai Tanaka en la esquina de Chocolatito puede generar ese cambio que requiere el boxeo del nicaragüense. Que dé o no los resultados esperados es otro asunto, pero la contratación de un entrenador de experiencia es una decisión tomada hacia el rumbo correcto.