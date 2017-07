Espinoza vs. Juárez, duelo de chocadores

En la celebración del doceavo aniversario de la promotora Pinolero Boxing de Marcelo Sánchez, a realizarse esta noche en el gimnasio Nicarao en Managua, se espera una guerra en el ring entre Alexander Espinoza (14-0-1, 7 nocauts) y Aron Juárez (10-4-2, 1 nocaut), protagonistas del pleito estelar.

Después de que ambos superaran la báscula sin complicaciones (Espinoza marcó 118 libras y su rival 119), todo quedó listo para el choque. Es vital para ambos triunfar, pues una derrota atrasaría sus proyecciones a futuro. Alexander está muy bien posicionado en busca de un combate de título mundial, mientras que el muchacho de San Benito, Juárez, necesita una victoria que sirva para elevar sus bonos y olvidar definitivamente esa derrota dolorosa contra Ricardo Blandón, ante quien perdió el título Fedecentro de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

El pleito se pactó a 8 asaltos, de manera que se espera una guerra desde que suene la campana. ¿Quién favorito? Espinoza subirá al ring con esa etiqueta, pero el pugilista es consciente que al momento del combate eso se va al piso, un descuido y un golpe de Juárez conectado con contundencia podría finiquitar las acciones. No obstante, los pronósticos indican que el pleito podría estirarse hasta el último round.

“Estoy animado para este enfrentamiento. Voy a mostrar mi boxeo, pero Aron Juárez tiene hambre, quiere ganarme porque perdió cierto respeto contra Ricardo Blandón. Trataré de imponerme en condiciones, será una pelea excitante para todo el público. Una derrota me botaría mis planes, buscaré como salir airoso, no quiero sorpresas, sé que me enfrento a un buen boxeador”, comentó Espinoza.

Por su parte, Juárez comentó que “no importa si me ponen o no de favorito. Estoy muy confiando en la preparación que tuve junto a mi entrenador Marlon Amador. Esta vez sí me siento al 100%, previo al combate de Blandón me afectaron los problemas de salud, ahora las cosas serán diferentes”.

Más combates

En el pleito semiestelar, Robin Zamora (7-2, 4 nocauts) cruzará disparos con el mexicano Reno Reyes (5-0-1, 4 nocauts). Al evento se suma la participación del jinotegano Julio “El Gigante” Mendoza (12-5-1, 3 nocauts). Inicialmente se había descartado, pero al final Marcelo Sánchez consiguió un rival para él, el chinandegano Marlon Chavarría (10-9-1, 5 nocauts). Otro pleito internacional será el de Yenn González cruzando disparos con el azteca Alberto Rivero.

En total serán 8 combates explosivos. La velada arranca a las 7:00 p.m. y la entrada es totalmente gratuita. Las primeras 480 personas que ingresen al gimnasio Nicarao recibirán una cerveza Victoria de cortesía.