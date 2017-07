Lorente evita la humillación

Lejos del milagro, la Selección Nacional de Futbol saltó al terreno del FirstEnergy en Cleveland sin presiones. Con 11 futbolistas liberados mentalmente, la Azul y Blanco jugó su mejor primer tiempo de Copa Oro 2017 ante Estados Unidos. Los muchachos se fueron al descanso perdiendo 1-0 después de una gran jugada individual de Joe Corona al 36´ con un recorte adentro, matando con un disparo rasante con su pierna derecha, pero quedó una sensación agradable.

Te interesa: Aficionados respaldan a la selección de futbol de Nicaragua en Copa Oro

Faltando 45 minutos, a nadie se le pasaba por la mente que emergiera la figura de Justo Lorente, la cabaña del guardameta no había sido bombardeada por la tropa norteamericana, pero en el complemento todo cambió. Lorente evitó una goleada mucho más humillante que el 3-0, tapó dos penales, uno a Dwyer y otro al capitán Bedoya. Los dos ejecutados al mismo lado, el arquero de la UNAN-Managua se tiró a su derecha y de forma colosal se convirtió en la figura de Nicaragua.

Grandioso Lorente

Apenas a los 7 minutos del segundo tiempo, Marlon López le agarró la camiseta a Dow Dywer, el árbitro mostrando un poco de misericordia no le sacó la segunda amarilla al mediocampista pinolero, solo ese hecho ya era ganancia. Dywer tomó el balón, lo puso en el punto de los 11 pasos y ejecutó, Lorente se tiró al lado derecho y evitó el 2-0 en ese momento. Esa atajada mantenía viva las esperanzas de Nicaragua de empatar el encuentro.

De interés: Nicaragua cede la presión

Pero esa tapada de Lorente no provocó cambios significativos en la motivación de los futbolistas. Inexplicablemente el equipo de Henry Duarte se partió en dos en la segunda mitad, defensivamente se volvió a fallar, el mediocampo desapareció y se desconectó totalmente. De los atacantes solamente Juan Barrera puede sentirse satisfecho, es un futbolista distinto, de otro nivel. Después de Lorente fue el mejor jugador del partido, provocó peligro, se quitó a rivales, y siempre intentó algo diferente. También es justo destacar el trabajo de Josué Quijano, es un carrilero majestuoso, atrevido e incómodo.

Dani Cadena en Copa no fue ni la sombra de lo que mostró en el proceso de clasificación ante Haití. Copete se volvió loco y fue expulsado por doble amarilla. Duarte tiene razón en pedir más fogueos internacionales y exigir una mejor Liga a nivel local, pero jugadores como Luis Fernando no tienen justificación para perder la cabeza.

Al 56´, Estados Unidos marcó el 2-0 por medio de Kelyn Rowe a pase del capitán Alejandro Bedoya. En ese momento, Nicaragua ya estaba quebrado, con el alma destrozada y las piernas flaqueando. 6 minutos después (62´), otro penal infantil en el área, Cadena se barrió intentando robarle el botín a Bedoya, su mano acarreó el balón y otra vez el árbitro decretó la pena máxima. Alejandro cobró, Lorente tapó otra vez y permaneció el 2-0. Increíble como un partido puede decantar el futuro de un futbolista, Justo llegó a Copa Oro como suplente, se lució contra Martinica y no soltó más la portería. Seguramente vendrán ofertas por él, la UNAN tendrá que escucharlas.

Antes del tercer gol de Estados Unidos, Barrera tuvo una oportunidad en el 73´. Tiró de larga distancia desde banda izquierda, su disparo lo tapó el arquero estadounidense Bill Hamid, quien le otorgó un tiro de esquina a la Azul y Blanco. En el 85´, Copete era expulsado y 3 minutos después caería el tercer gol de Matt Miazga tras recibir un centro de Zusi desde la banda derecha en una jugada a balón parado. Tuvo minutos Jorge García, se estrenó Bismarck Veliz y Henry Niño debutó entrando de cambio, sustituyendo a Veliz.

Balance total

Nicaragua se despidió ayer de Copa Oro perdiendo sus tres partidos: 2-0 ante Martinica, 2-1 contra Panamá y 3-0 vs. Estados Unidos. El único gol de la Azul y Blanco fue de Carlos Chavarría ante los canaleros en un chispazo de magia que brindó unos segundos de alegría. Respecto a la Selección del 2009 prácticamente las diferencias son mínimas, el combinado pinolero cayó 2-0 vs. México, 2-0 vs. Guadalupe y 4-0 vs. Panamá.

Hay que señalar que aztecas y panameños llevaron selecciones competitivas en esa ocasión. La Copa Oro 2017 ha sido una de las peores de los últimos años. Las mejorías pueden ser relativas si se analizan los números en frío y si además se toma en cuenta que esta Nicaragua tuvo más partidos de fogueos, recibió más apoyo y dinero, y realizó varios partidos de fogueo.