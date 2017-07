Judge ¿es otro Hércules?

Las expectativas alrededor del explosivo novato de los Yanquis, Aaron Judge, son cada día más grandes. Después de verlo impactar a lo largo de la primera mitad de temporada, de él se espera que mate al León de Nemea y también a la Hidra de Lerna, que capture al Jabalí de Erimanto, al Toro de Creta y al Cerbero, sacándolo del inframundo. ¡Hey, esperen!, Judge no es Hércules, pero podría ser una aproximación. Uno piensa que él no podrá hacer todo eso que estamos imaginando en su primera temporada completa en las Grandes Ligas, pero, por favor, no lo pierdan de vista. Se encuentra en pie de guerra inyectado de furia. La pregunta obvia es: ¿Qué es todo eso que el público y el periodismo espera que el encendido Judge pueda juntar en un paquete cargado de asombros?

Mcgwire bajo amenaza

Superar la marca de 49 jonrones para un novato en poder de Mark McGwire de aquellos inolvidables Atléticos de Oakland, desde 1987. A esta altura, dejando atrás el Juego de Estrellas, McGwire llevaba 33 estacazos, agregando solo 16 en el resto del trayecto. La posibilidad de conectar 50, fue descartada por McGwire al decidir no estar en acción en el último juego de la campaña, debido al nacimiento de su primer hijo. Jugde entró a la lista de bateadores de 30 jonrones antes del Juego de Estrellas, que incluye a Reggie Jackson con 37 en 1969 y Frank Howard con 34 ese mismo año, pero ninguno llegó a los 50.

El matapícheres de los Yanquis necesita agregar 20, lo cual tiene que ser considerado factible después de disparar 10 en abril y 10 en junio. Creo que Judge podrá matar al León de Nemea.

El reto más dificil

¿Un novato consiguiendo la Triple Corona? No, eso es más difícil que cortar las cabezas de la Hidra del lago Lerna y cauterizar cada herida con un tizón, como lo hizo Hércules en la mitología. Podríamos dar por un hecho, que Judge con sus 30 jonrones, pese a la presión de Springer (27) y Moustakas (25), encabezará la lista de tronadores en la Liga Americana, y hay que otorgarle posibilidad de ser líder empujador estando atrasado cuatro respecto a Nelson Cruz de Seattle (70-66) y sacándole una de ventaja a Carlos Correa, pero en lo referente al liderato de bateo, su opción es más estrecha frente a la destreza y la experiencia de José Altuve y el impulso de José Ramírez, Carlos Correa, el joven Ben Gamel y Jean Segura. A simple vista, la triple corona parece una exageración para Judge, y aunque hay que admitir que la posibilidad está ahí, latiendo, la descarto.

Algo que no depende de él

Llevar a los Yanquis a los Play Offs. Uhh amigos. Esa tarea no depende de un jugador, y Judge que ha hecho de todo ofensivamente en los tres primeros meses, lo sabe muy bien. Aún con los jonrones del violento novato, capaz de empujar pelotas a 500 pies del plato o de elevarlas a más de 100 pies de altura con un recorrido de 300 desde el impacto, los Yanquis no supieron defender una ventaja de 4 juegos, y después de malograr el jueves lo que parecía ser un triunfo urgente contra Boston, al naufragar Aroldis Chapman, se encuentran a 4.5 de Boston, y uno detrás del revitalizado Rays de Tampa. La pérdida del brazo de Michael Pineda, el bajón de voltaje de su “as” Tanaka, y la incertidumbre que rodea al restaurado C. C. Sabathia, hacen que el poder destructivo de Judge, no sea suficiente, ni con el agregado que proporciona Gary Sánchez. La inseguridad del bullpen con Betances sin control y perder a Greg Bird, impiden por ahora ver a los Yanquis en los Play Offs, aún con Judge echando humo.

Un doble impacto

¿Novato del año y Más Valioso? En el 2001, con 27 años, ancha reputación cultivada en Japón y la necesaria experiencia, un fuera de serie como Ichiro Suzuki, fue Novato del Año y Más Valioso. Campeón de bateo con 350 puntos, líder en hits conectados con la gran cifra de 242, y máximo robador de bases con 56, Ichiro arrasó en las consideraciones. ¿Podrá hacerlo Judge al caer el telón de la campaña del 2017. Se trata de capturar al Jabalí de Emiranto y al Cerbero. Otro de los grandes retos que enfrenta Judge. La distinción de Novato, podría ser algo seguro, pero la de Más Valioso es de mayor exigencia. Su candidatura para la doble conquista, tiene suficiente fondo y está adquiriendo la necesaria forma. En este esfuerzo, Judge si tiene la cara de una aproximación a Hércules.

Impredecible duelo

Una de las más grandes intrigas gira alrededor de la lucha que están sosteniendo el zurdo de los Dodgers Clayton Kershaw y el derecho de los Nacionales Max Scherzer por el Cy Young de la Liga Nacional. Las 14 victorias de Kershaw, lo proyectan como un posible ganador de 25 o más, una verdadera proeza en estos tiempos, en tanto, se considera a Scherzer, líder en efectividad con un admirable promedio de 2.10 en carreras limpias, ganador de 10 juegos con gran posibilidad de llegar a 20, y 173 ponches, rumbo a probables 300, como un aspirante muy fuerte para Kershaw, quien lo persigue muy cerca en efectividad con 2.18 y no lo pierde de vista en ponches con 159, segunda cifra de la Liga. Este duelo impredecible entre dos “Monstruos” de la colina, será de ribetes espectaculares cerrando la temporada.