Román en 129 libras

Ni la presencia de los mexicanos Carlos Cuadras y Juan Francisco “El Gallo” Estrada, pudo eclipsar al tetracampeón mundial Román “Chocolatito” González. El nica se presentó ayer ante los medios de comunicación de Los Ángeles, California, donde se realizará su pleito contra el tailandés Srisaket Sor Rungvisai el próximo 9 de septiembre.

Sin hablar mucho, Román se robó todos los reflectores, no solamente de los periodistas, también de los organizadores de esta conferencia que sirvió para promocionar la cartelera denominada “Supermoscas”, pues contará con la participación de los cinco mejores peleadores 115 libras del mundo, incluyendo a Estrada, Cuadras y al japonés Naoya Inoue. A eso súmenle la participación del hawaiano Brian Viloria.

“Vengo con unas ganas inmensas de ganar esta pelea por nocaut y llevarme ese título a Nicaragua”, dijo Román en su breve intervención. El tetracampeón estuvo acompañado por su apoderado Carlos Blandón y también de su nuevo entrenador, el japonés Sendai Tanaka. González viaja hoy a Japón, donde realizará su campamento de entrenamiento.

El apoderado del pinolero informó al colega Danny Espinoza que Román viajara a Japón en 129 libras. Además confirmó que el “Chocolatito” regresará a Los Ángeles el 1 de septiembre con 8 días de anticipación al enfrentamiento. González no estará hospedado en un hotel, escogerá una casa particular para descansar.

Estrada va con Román

También habló “El Gallo” Estrada, quien está confiando en derrotar a Carlos Cuadras y desea que Román se imponga al tailandés. “Me considero un peleador aguerrido, fuerte, que se faja. Respeto a mis rivales, Cuadras es uno de los mejores peleadores, verán un gran combate, Cuadras nunca ha enfrentado a alguien como yo. Primero Dios ganando esta pelea y Román también podamos enfrentarnos porque la gente está pidiendo esa pelea, ojalá sea así”, explicó Juan Francisco.

Por su parte, Cuadras no cambió las palabras de su libreto y dijo que “me emociona pelear con los mejores. Estrada es uno de ellos y será una pelea difícil. Aquí tengo tu medicina ’gallito’. Ya no digo más porque luego me regañan”.