El técnico de la selección de futbol de Nicaragua, Henry Duarte, criticó a los árbitros del partido contra Estados Unidos, ayer en la Copa Oro, al alegar que fueron muy estrictos con las faltas de la azul y blanco, que finalmente perdió 0-3 y quedó eliminada del torneo.

"Cuando te pitan tantas faltas, a veces inexistentes, a veces es para quebrarte el ritmo", emepezó diciendo Duarte y agregó: "Hoy el aliado más grande que tuvo Estados Unidos fue el árbitro y eso no lo podemos negar".

Nicaragua perdió anoche 0-3 contra Estados unidos, con una heroíca actuación del portero, Justo lorente, quien hizo 7 atajadas y tapó dos penales.

Duarte, sin embargo, criticó que a la selección de futbol de Nicaragua le pitaron muchas faltas, mientras que a Estados unidos se le dio más libertad.

"Primera falta que hace Luis (Copete), una tarjeta amarilla. A Dany (Cadena) a cada rato lo tenían a patadas y nunca le pitaban nada, a Juan (Barrera) igual. Algo que me llama la atención y me gusta es que ya Nicaragua no es el equipo que patea, sino que lo patean", declaró Duarte.

En el juego de anoche, Nicaragua cometió 14 faltas y sufrió 17.

Además, la selección de futbol de Nicaragua vio 4 tarjetas amarillas y una roja (Copete, al minuto 85), mientras que Estados unidos vio una amarilla.

El árbitro principal del juego de anoche fue el hondureño Melvin Matamoros.

"Nicaragua ya está un paso (adelante) y hay que seguir trabajando, hay que seguir buscando las alternativas que nos faltan", mantuvo Duarte al analizar el juego.

El técnico indicó que la azul y blanco debe buscar más alternativas tanto en su plantel titular como entre los suplentes, y remarcó que la azul y blanco dejó una buena sensación en la Copa Oro.

"No sé si ustedes querían que Nicaragua ganara la copa... eso ni en mis mejores sueños lo voy a pensar, pero tengo que ser una persona muy positiva", indicó Duarte.

"Para mí es muy fácil meternos atrás (del campo) y nunca ir al frente, ¿y cuándo vamos a demostrar que Nicaragua puede? Queda la sensación que Nicaragua puede, es la sensación que se dejó, que Nicaragua jugó. Este fue uno de los partidos más inteso en esta copa, y Nicaragua fue protagonista de eso", manifestó Duarte.

La selección de futbol de Nicaragua tuvo su segunda participación en Copa Oro y quedó en el último puesto del grupo B, con tres derrotas.

En el torneo, sin embargo, la selección de futbol de Nicaragua logró su primer gol, del botín de Carlos Chavarrí, en el juego contra Panamá.