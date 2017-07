El portero de la selección de futbol de Nicaragua, Justo Lorente, reveló en una conferencia de prensa el truco que usó para atajar dos penales en el juego contra Estados Unidos en la Copa Oro, anoche.

En resumen, Lorente hizo un excelente juego psicológico con sus rivales.

"En el primer penal me le acerqué al jugador, le dije un comentario... y lo bueno fue que estuve concentrado al 100% y me tiré adonde iba el penal y gracias a Dios se me dieron las cosas. El segundo, igual, fue importante la concentración y los compañeros me dieron bastante ánimos", confesó Lorente.

El portero de la selección de futbol de Nicaragua se destacó en los tres juegos de la fase de grupos, contra Martinica, Panamá y Estados Unidos, siendo en este último juego en el que mejor lució, al tapar los dos penales.

"Estuve concentrado, manteniendo en suspenso a todo un pueblo, como dicen, y creo que eso es lindo, darle esa alegría deteniendo esos penales, creo que eso, imagino, le dio bastante alegría al pueblo de Nicaragua", declaró Lorente.

El guardameta de la selección de futbol de Nicaragua también destacó el trabajo hecho por todos los jugadores, "que se partieron el alma".

En el juego, Lorente hizo 7 atajadas y completó 17 de sus 20 pases.

Su rival, el portero de Estados Unidos, Bill Hamid, hizo 3 atajadas y completó sus 13 pases.

Lorente ahora piensa en su futuro. Dijo que de momento no ha sido llamado formalmente por ningún equipo.

"No me han llamado ni nada, pero creo que con el desempeño que hice en los tres partidos (de Copa Oro), voy a tener una oportunidad, primero Dios, y espero que se me dé", indicó.

En fotos: El duelo de la selección de futbol de Nicaragua contra EEUU en Copa Oro

La selección de futbol de Nicaragua participó por segunda ocasión en la Copa Oro, perdiendo sus tres partidos en el grupo B.