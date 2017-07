Un grupo de 11 futbolistas de la Selección Nicaragüense de Futbol arribó al país después de la participación de la Azul y Blanco en la Copa Oro 2017, celebrada en Estados Unidos, donde el combinado nacional perdió tres partidos sin conocer la victoria.

Durante su llegada los nacionalizados Luis Fernando Copete y Dani Cadena, se mostraron incómodos y se quejaron de las críticas de algunos periodistas.

“No somos ni Italia, ni Alemania, ni España, creo que la gente está equivocada con eso. Cuando tengamos la infraestructura y la Liga sea mejor de Centroamérica, allí sí que hablen, nadie sabe el sacrificio que hacemos los jugadores, nosotros mismo estamos cargando las maletas”, dijo Copete, defensa de la Azul y Blanco.

Cadena por su parte señaló que “la Copa Oro es muy difícil”. “No nos pueden criticar ahora a muerte, lo que nosotros debemos hacer es seguir trabajando. En un año hemos hecho muchísimos cosas buenas, esos periodistas que se relajen un poco porque los están viendo muchos familiares de nosotros”.

El mediocampista instó a criticar bien, pero no ofender a los jugadores, “para ser periodista deportivo, primero que se pongan los zapatos”, señaló.

El atacante y autor del primer gol de Nicaragua en la historia de Copa Oro, Carlos Chavarría, dijo sentirse contento, aunque reconoció que deben seguir trabajando para conseguir mejores resultados en el futuro.

“Fue importante para mi corta carrera anotar un gol. Tenemos las ganas de volver de nuevo. La concentración nos mató. Tenemos que seguir trabajando. Contra Martinica nos relajamos”, dijo el ariete del Real Estelí.

Por su parte, el capitán Juan Barrera insistió que estas tres derrotas no deben provocar desanimo, al contrario, hay que motivarse para volver al torneo. “Fue una gran experiencia la de ir a Copa Oro por segunda vez. No hay que bajar la cabeza, este equipo es un grupo joven pero debemos seguir mejorando. Fue difícil no jugar ante Martinica. Ahora volvemos a casa para ver en que fallamos”, expresó.

En tanto, el muchacho Henry Niño, quien debutó en este tipo de torneos y tuvo minutos contra Estados Unidos, dijo que “a todos nos gusta participar en Copa Oro. Estoy contento con el profesor Henry Duarte por darme la confianza. Hay que seguir trabajando fuerte para que los resultados positivos llegue”.