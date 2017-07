¿Qué Nicaragua fue mejor?

Es innegable que la clasificación de la Selección Nacional de Futbol a su segunda Copa Oro fue sumamente emocionante, sobre todo porque para llegar hasta ahí los nicas remontaron un marcador adverso de 1-3 en el repechaje contra Haití gracias a tres goles de Juan Barrera; sin embargo, ¿qué ha sido lo diferente de este equipo con respecto a la Azul y Blanco que se clasificó en el año 2009?

En principio, en el 2009 se clasificó por la misma vía, en repechaje contra Guatemala y en la Copa se obtuvieron resultados similares. En aquella ocasión, Nicaragua comenzó perdiendo 2-0 contra México, eso sí los pinoleros hicieron gran partido ante los aztecas. Luego sucumbieron 2-0 ante Guadalupe y se concluyó la participación cayendo por goleada de 4-0 ante Panamá. Este año la Azul y Blanco perdió 2-0 contra Martinica, 2-1 ante Panamá y 3-0 ante Estados Unidos.

En contraste con la selección actual, en el 2009 el onceno pinolero era un conjunto meramente de nicaragüenses conformado por jugadores como Carlos Alonso, Silvio Avilés, Juan Barrera, Samuel Wilson, Franklin Ulises López, Rudel Calero, Marlon Medina, Carlos Mendieta, Armando Reyes, Wilber Sánchez, David Solórzano, Eliuth Zeledón, entre otros. La selección actual presenta a tres jugadores nacionalizados: Luis Fernando Copete, Dani Cadena y Manuel Rosas.

En el actual proceso, Nicaragua tuvo fogueos internacionales de gran exigencia, los últimos fueron contra Bolivia y Canadá, algo que ni siquiera soñaba aquella selección dirigida por Otoniel Olivas. Esto no significa que se le exigía a la selección ganar los tres partidos, pero sí al menos sumar puntos contra Martinica.

Falló Henry Duarte al no querer doblar su brazo e intentar al menos probar en un microciclo a jugadores de experiencia como Franklin López, Samuel Wilson, y llamar de una vez por todas al venezolano nacionalizado nica Jaime Moreno. Estos futbolistas hubiesen aportado en el primer partido contra Martinica, en el que se requirió de ese material humano para intentar cambiar la historia.

Resultados similares

Numéricamente los resultados son los mismos, tres derrotas en tres partidos. Aunque Duarte trate de maquillar está actuación con sus palabras, lo cierto es que a Nicaragua le falta mucho por crecer. El peor error fue vender con tanta insistencia la idea de la clasificación, sabiendo que apenas se está intentando crecer a nivel internacional.

Con menos recursos y sin exigir tanto la selección del 2009 consiguió exactamente lo mismo que esta, y no se trata de ser conformistas, ni comparar los procesos que han sido categóricamente diferentes, pero si esta participación sirve para algo que sea para demostrarles a los jugadores que en la medida de que vayan “creciendo”, las exigencias serán mayores.

Tras esta segunda participación, ¿qué fue lo diferente? Si se regresa con las manos vacías, con solamente un gol anotado y siete recibidos. Mérito para Chavarría que cuando apareció fue para anotar, luego volvió a desaparecer.

Justo y Barrera, los mejores

No se puede ocultar el aporte gigantesco del arquero Justo Lorente Collado y del atacante pinolero Juan “Iluminado” Barrera. Ambos con funciones distintas, pero con aportes vitales para que la Azul y Blanco no dejara una peor imagen en los tres partidos disputados en Copa Oro.

Collado se agigantó contra Martinica, rival al que en teoría se creyó que se le podía ganar. También ante Panamá su actuación fue destacada, sin embargo frente a Estados Unidos lució sublime al atajar dos penales y salvar a los pinoleros de más de media docena de disparos con evidente peligro. Con esta actuación no es de sorprenderse de que equipos de la Mayor League Soccer se interesen en él. Esta semana es clave para su futuro, pues hay un club interesado en sus servicios. Eso se conoció extraoficialmente.

Juan aprobó con excelencia la prueba dorada. De hecho se rumora que el nica podría partir de Comunicaciones FC de Guatemala al FK Qarabag de Azerbaiyán, equipo que estaría dispuesto a pagar 400,000 dólares por el traspaso. Por el momento ninguno de los dos jugadores ha fichado por otro club, sin embargo después de sus presentaciones en la Copa Oro las ofertas sobrarán.

Copete explota: “No somos Italia, Alemania, ni España”

Con canticos de “Nicaragua Mía”, fueron recibidos 11 futbolistas de la Selección Nicaragüense de Futbol, los cuales son parte del primer grupo que aterrizó ayer al país después de la participación de la Azul y Blanco en la Copa Oro 2017 celebrada en Estados Unidos, donde el combinado nacional perdió tres partidos sin conocer la victoria.

El atacante Carlos Chavarría, quien marcó el primer gol de Nicaragua en la historia de Copa Oro, dijo sentirse contento, aunque reconoció que deben seguir trabajando para conseguir mejores resultados en el futuro. “La concentración nos mató. Tenemos que seguir trabajando. Contra Martinica nos relajamos”, dijo el ariete del Real Estelí.

Por su parte, el capitán Juan Barrera insistió en que estas tres derrotas no deben provocar desánimo, al contrario, hay que motivarse para volver al torneo. “Fue una gran experiencia la de ir a Copa Oro por segunda vez. No hay que bajar la cabeza, este equipo es un grupo joven pero debemos seguir mejorando. Fue difícil no jugar ante Martinica. Ahora volvemos a casa para ver en qué fallamos”, expresó.

Copete y Cadena incómodos

También hablaron los nacionalizados Luis Fernando Copete y Dani Cadena, quienes se quejaron de las críticas de algunos periodistas. “No somos Italia, ni Alemania, ni España, creo que la gente está equivocada con eso. Cuando tengamos la infraestructura y la liga sea mejor de Centroamérica, allí sí que hablen. Nadie sabe el sacrificio que hacemos los jugadores, nosotros mismo estamos cargando las maletas”, dijo Copete.

“La Copa Oro es muy difícil. No nos pueden criticar ahora a muerte, lo que nosotros debemos hacer es seguir trabajando. En un año hemos hecho muchísimos cosas buenas, esos periodistas que se relajen un poco porque los están viendo muchos familiares de nosotros. Hay que criticar bien, pero no ofender a los jugadores, para ser periodista deportivo, primero que se pongan los zapatos”, señaló Cadena.