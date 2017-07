Matagalpa podría tener equipo profesional

Matagalpa podría tener un equipo en la Liga de Beisbol Profesional Nacional (LBPN). Después de que Martín Madriz decidiera poner a la venta la franquicia del Oriental de Granada, la junta directiva de la LBPN decidió hacerse cargo de esta, poniéndola a la venta públicamente para que cualquier empresario privado realice su oferta.

¿Cuánto puede costar una franquicia? El precio oscila de 150,000 a 300,000 dólares, según fuentes; ese dato lo maneja en privado la junta directiva de la LBPN. Lo cierto es que el candidato principal en este momento para tener un equipo es Matagalpa, pues según Ajax Delgado, directivo de la LBPN, la próxima semana se reunirá con algunos empresarios que manifestaron intenciones de tener un equipo en la zona norte del país.

“La junta directiva tiene que decidir dónde se va la franquicia. Hay todas las variantes, puede surgir León, los Toros de Chontales, Nueva Segovia. En los próximos días tengo una reunión con gente del norte, en Matagalpa, donde hay interesados, he recibido llamada de varios empresarios interesados”, comentó Delgado, quien además quiso dejar claro que “la Liga de Beisbol Profesional está garantizada con sus cuatro equipos. Pusimos a la venta la franquicia para si un privado quiere comprarla, si no nosotros somos los dueños y después decidimos dónde va la franquicia, si la dejamos en Granada, si la mandamos a León o al norte”.

Si no se llega a un acuerdo con los empresarios de Matagalpa, los directivos de la LBPN continúan siendo dueños de la franquicia. “El comunicado se saca con el objetivo de abrir la venta de la franquicia. La única condición que tiene es que no puede haber dos equipos de la misma ciudad”, señaló. “Todo aquel interesado se comunica conmigo, le damos las condiciones y ellos hacen una oferta de precio. Nosotros tenemos un precio establecido de lo que vale una franquicia técnicamente. Si la oferta es superior al precio establecido, entonces la junta directiva se reúne con el oferente y allí se aprueba”.

Madriz limitado

Por otra parte, Madriz, expresidente del Oriental de Granada, explicó las razones por las cuales no podía continuar al frente del equipo. Una de estas son algunos problemas de salud después de sufrir un accidente de tránsito, por el que fue intervenido quirúrgicamente en la columna y rodilla derecha. “Yo no puedo seguir al frente del equipo, pues mi condición de salud no me lo permite. Esto se trata de estarte moviendo constantemente en busca de patrocinadores, hay que hablar con los jugadores y hacer varias cosas que mi condición actual me limita a hacer. A los Dantos les ofrecí la franquicia, pero no me dieron respuesta, por lo que considero que no tienen interés”, contó Madriz.

Por ahora, Granada se quedó sin equipo. Desafortunadamente en partidos de temporada regular la asistencia de aficionados al estadio Roque Tadeo Zavala no era abundante, lo que cambiaba drásticamente si el conjunto avanzaba a semifinales o la final de forma directa. León es una plaza muy interesante debido a la pasión desenfrenada por el beisbol. También Matagalpa es una ciudad de gran asistencia de fanáticos, de manera que es normal el interés de empresarios en la zona norte del país.