Posponen Flanagan vs. Verdejo

El promotor Frank Warren informó a Top Rank, este lunes, que el campeón mundial de peso ligero Terry Flanagan sufrió una lesión en una pierna, precisando que su defensa del título obligatoria contra Félix Verdejo fuera pospuesta, dijo el vicepresidente de Top Rank, Carl Moretti.

Aunque la pelea aún no había sido anunciada formalmente, Flanagan vs Verdejo debía tener lugar el 16 de septiembre en el Copper Box Arena de Londres, en la misma cartelera en la que el campeón mundial de peso mediano Billy Joe Saunders (24-0, 12 KO) haría su segunda defensa contra Willie Monroe Jr. (21-2, 6 KOs). Warren organizó una conferencia de prensa en Londres, para anunciar esa pelea, pero no habló sobre

Flanagan vs Verdejo.

Top Rank y Warren llegaron a un acuerdo para la pelea hace varias semanas y luego, el 6 de julio, el presidente de Top Rank Bob Arum, finalmente pudo llegar a un acuerdo con el entrenador y manejador de Verdejo, Ricky Márquez, para finalizar la pelea. Ahora está retrasada. “Están diciendo que Flanagan tiene una lesión en la pierna. Frank envió un correo electrónico a Bob (el lunes) por la mañana”, dijo Moretti. Aseguró que Flanagan los volverá a contactar en breve sobre la reprogramación de la pelea.

“Acabo de hablar con Ricky. Están decepcionados, pero Verdejo seguirá entrenando duro y veremos qué pasa con la reprogramación de la misma, y planificar”. Moretti comentó que no estaba al tanto de los detalles de la lesión, pero que la OMB, que reconoce a Flanagan (33-0, 13 KO) de Inglaterra como su campeón mundial de 135 libras, ha pedido que proporcione al organismo sancionador la certificación médica de la lesión.

Campeón exitoso

Flanagan, un zurdo de 28 años, ha hecho cinco defensas exitosas, incluyendo una victoria por decisión unánime contra Petr Petrov en su pelea más reciente, el 8 de abril. En febrero, Verdejo (23-0, 15 KO), un púgil de 24 años que representó a Puerto Rico en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, y fue el prospecto del año de ESPN.com en el 2014, terminó un descanso de ocho meses al ganar una decisión unánime contra Oliver Flores en San Juan.

Fue la primera pelea de Verdejo desde que estrelló su motora, y pasó cinco días en el hospital con una variedad de cortes, magulladuras y raspaduras. Lesiones que lo marginaron durante el resto de 2016 y le costó una oportunidad en el otoño ante Flanagan.