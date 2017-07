El arquero de la selección de futbol de Nicaragua, Justo Lorente Collado, quien fue el mejor jugador de Nicaragua en la Copa Oro, manifestó sus deseos de llegar a la Major League Soccer (MLS), la liga de futbol de Estados Unidos, sin embargo dejó claro que aunque hubo un equipo de Boston que siguió sus actuaciones aún no se han comunicado con él de forma oficial.

"Me gustaría ir a jugar en los Estados Unidos en la MLS, porque es una liga competitiva, pero si me salen ofertas de otras ligas, habría que ver cómo están las cosas (ofertas). Creo que a los jugadores nicaragüenses les hace falta esfuerzo y sacrificio para establecerse en un equipo del extranjero, es difícil estar fuera del país pero el sacrificio tiene sus recompensas”, mencionó el arquero.

Lorente, quien dio sus declaraciones en un Facebook Live de El Nuevo Diario, destacó que aún no hay ninguna oferta concreta por parte de equipos norteamericanos.

“Todavía no se ha concretado nada, me sorprendió ver esa noticia en los medios. El equipo que me estuvo viendo no se ha comunicado conmigo, pero estaré a la espera porque estoy más que listo para salir y dar todo en el extranjero. Fue por los medios de comunicación que me di cuenta de que había un equipo de New Orleans y Boston interesados, pero como no se han comunicado conmigo no tengo más datos de ello”, dijo Lorente con relación a un posible fichaje con un equipo de Estados Unidos.

Lorente también valoró el primer partido de Nicaragua en Copa Oro, contra Martinica.

“La selección de Martinica es un rival desconocido, no está en el ranking de la FIFA, vimos unos videos contra Curazao, pero no los estudiamos mucho, además ellos complicaron a Estados Unidos, luego ante Panamá terminaron goleados. Creo que a muchos les hizo grandes el escenario, también no debemos olvidar la fatiga que produce jugar tres partidos en un período de tiempo corto, eso afecta mucho físicamente a los jugadores”, destacó.

El arquero está consciente de que la selección debe mejorar su nivel futbolístico para ser más competititvos.

“Cada quien debe de mejorar, la selección ha mejorado y ellos deben ir mejorando paso a paso”, finalizó el arquero oriundo de Masaya.