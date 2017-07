Lorente: “Me gustaría jugar en Estados Unidos”

Justo Lorente está de regreso en Nicaragua, enfocado en prepararse de la mejor manera con la UNAN-Managua, pero dejando abierta la posibilidad de irse a otro equipo extranjero, después de su monumental actuación en la Copa Oro 2017 que se realiza en Estados Unidos, donde la Selección Nacional de Futbol perdió sus tres partidos contra Martinica, Panamá y Estados Unidos. No obstante la figura del arquero emergió, ganando elogios por sus atajadas espectaculares.

Aunque extraoficialmente se conoció que Lorente tiene una oferta de un equipo estadounidense por una suma cuantiosa de dinero, el arquero aseguro que todavía no ha tenido un acercamiento formal con algún club. Eso sí, reconoce que hubo un par de conjuntos observándolo y confiesa que su deseo principal es jugar en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

En esta entrevista concedida a El Nuevo Diario, Lorente habló sobre el trabajo en general de la selección. Los errores que cometieron y deben corregirse y de cómo vivió individualmente su actuación gigantesca en este torneo.

¿Cómo viviste la experiencia en la Copa Oro?

Fue una gran experiencia, única, Nicaragua necesita seguir en esos torneos. Necesitamos meterle más amor a lo que hacemos. Tenemos que seguir trabajado para continuar participando en Copa Oro.

¿Eras consciente que Diedrich Téllez llegaba en mejor momento que vos para ser el titular en Copa Oro?

El venía haciendo un buen trabajo en las eliminatorias contra Haití. Tenía que esforzarme, por eso obtuve estos resultados.

¿Cómo lograr recuperar la titularidad de un momento a otro y proyectarte para tu futuro, pues vendrán grandes ofertas?

Fue excelente la actuación que hice a base de esfuerzo. Duarte nos estuvo viendo en los partidos amistosos, me dio la confianza, estuve presente, me gané su confianza, seguiré trabajando y esforzándome.

¿Qué pasó por tu mente cuando el técnico Henry Duarte te da la oportunidad de ser titular contra Martinica?

Dar lo máximo de mí, eso fue lo fundamental, estar concentrado. La confianza que me dio el profesor Duarte y mis compañeros la supe aprovechar. Ante Martinica tenía que dar el máximo, contra Panamá debía exigirme mucho más. Uno se va superando cada día.

El partido de Estados Unidos le pone el broche de oro a tu actuación en la Copa con dos penales…

Estuve preparado mentalmente, era un desafío complicado, porque teníamos la esperanza de clasificar. Los penales se dieron de forma errónea, supe aprovechar eso, atajarlos, fueron buenas ocasiones. Esos son jugadores experimentados, también fallan, afortunadamente me tocó sobresalir, eso le dio alegría al pueblo de Nicaragua.

De los tres partidos, ¿Cuál fue el que más te gustó?

El encuentro contra Martinica fue complicado, pero ante Estados Unidos fue muy bueno. Estados Unidos es una potencia, nosotros sabíamos que era difícil, seguimos luchando a pesar de todo. Regresamos satisfecho porque nos medimos cómo estamos.

La gente cuestiona que el Real Estelí te haya dejado ir. ¿Qué pasó realmente?

El Estelí renueva gente. No miraba minutos, no me gustaba eso, sentí como que me estaban faltando al respeto, me sentí mal y por eso decidí irme a otro equipo, por eso escogí la UNAN-Managua. Me queda un sabor amargo porque estuve muchos años en Estelí y pues les tomé mucho cariño a los compañeros y al club.

Su futuro

¿Para dónde va Justo Lorente ahora?

Todavía no he concretado nada, el equipo que me estuvo viendo no se ha comunicado. Estoy a la espera, estoy listo para salir del país. Por los medios me enteré que un club de Boston me observó. En estos días me integro al club.

Me gustaría jugar en la MLS de Estados Unidos, es competitiva, pero si me sale de otro lado analizo.

¿Qué ha cambiado ahora después de tu actuación en Copa Oro?

Sigo siendo el mismo Justo, no se me han subido los sumos. No sé por qué algunas personas cambian, la fama no se me sube la cabeza, estoy tranquilo, se dónde estoy y de dónde vengo. La gente me saludo y yo también correspondo, no puedo ser mal agradecido.

¿Qué sensación te quedó de la participación de Nicaragua?

Todavía no estamos al alcance de esos equipos, tenemos que seguir trabajando para estar listos y clasificar a Copa Oro.

Fallas contra Martinica

Algunos aficionados reclaman por qué no se hizo más contra Martinica.

Ellos eran un rival desconocido, vimos algunos videos, no los estudiamos mucho. Martinica complicó a Estados Unidos, a algunos jugadores les pesó el escenario, la madurez tiene que ser esencial, hay que mejorar en ese aspecto. La fatiga también afecta al futbolista, son tres juegos seguidos, otro aspecto es tener concentración en los partidos, algunos se notaron nerviosos por el tipo de escenario.

El profesor Duarte argumentaba que la liga debe mejorar para que la selección se potencie….

La liga debe mejorar, los campos también debe mejorar, los futbolistas tienen que cuidarse, creo que se puede.

¿Están contentos con el trabajo de Fenifut?

Cada quien tiene que mejorar. Los jugadores hemos hecho nuestra parte, ellos también deben organizarse en las diferentes selecciones. Esto va paso a paso. Los dirigentes pueden mejorar las cosas.