Cuadras: “Espero que Román no se me corra”

Carlos Cuadras no tiene pelos en la lengua, pero también evidencia que la herida provocada por su derrota contra Román “Chocolatito” González sigue abierta. No hay entrevista en la que el mexicano no mencione el nombre del tetracampeón. Lo tiene en su mente, lo lee en los periódicos, lo ve en televisión y se lo encuentra en las conferencias de prensa. Cuadras sueña con el nica.

Y ese sueño es el de enfrentarlo nuevamente, aunque la ecuación no es tan fácil como parece. Cuadras peleará contra su coterráneo Juan Francisco “El Gallo” Estrada en la misma velada que Román enfrentará al tailandés Srisaket Sor Rungvisai, el próximo 9 de septiembre. En teoría y por lo que ordenó el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), los ganadores de ambas contiendas deben de enfrentarse por el título 115 libras del CMB, sin embargo, HBO tiene otros planes.

Si el japonés Naoya Inoue derrota a Antonio Nieves y Román hace lo mismo con Sor Rungvisai, HBO estaría montando Inoue-Román. A pesar de que Cuadras sabe esa situación insiste en la revancha y no pierde las esperanzas. En una entrevista con ESPN, el mexicano se atrevió a decir que es el mejor 115 libras del mundo.

“Soy el más fuerte”

“Pienso que soy el mejor, soy el mejor supermosca, soy el que más peleas fuertes he tenido, y voy a demostrarlo. Después de ganarle a ‘Gallo’ Estrada espero la revancha con ‘Chocolatito’, espero que Román no se me siga corriendo, sabe que aquí está su medicina. Pero bueno, primero le gano a Estrada y él que le gane al tailandés, que no es pelea fácil”, dijo Cuadras, quien hace unas semanas estuvo en Nicaragua participando en los actos de homenaje que actualmente se celebran en honor a la leyenda Alexis Argüello.