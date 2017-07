La selección de Estados Unidos se citará este sábado con la de Costa Rica en Dallas, en el primer partido de las semifinales de la Copo Oro tras eliminar hoy a El Salvador en un partido que ganó por 2-0 en el Lincoln Financial Stadium de Filadelfia.



El equipo de las Barras y las Estrellas disputará por decimotercera vez las semifinales de la Copa Oro, que ha ganado cinco veces.

El duelo con Costa Rica tendrá como escenario el AT&T Stadium de Arlington (Texas), campo propiedad de los Cowboys de Dallas de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).



Estados Unidos, que se enfrentó a El Salvador por sexta vez en partidos de la Copa Oro, sumó igual número de triunfos, y esta vez sin recibir un gol.

El primer gol llegó a los 41 con un cabezazo del defensa central mexicoamericano Omar Gonzáles, el segundo de su cuenta personal en el torneo.

El balón le llegó tras recibir un centro dentro del área del centrocampista Michael Bradley, que volvió al once titular tras perderse la fase de grupos ya que no había sido convocado por el seleccionador Bruce Arena.



Seis minutos más tarde en el tiempo de descuento (45+2), otro defensor, Erich Lichaj, una de las revelaciones de la selección anfitriona, remató potente de pierna izquierda un centro que le puso Clint Dempsey, que al igual que Bradley fue llamado a última hora para jugar las fases de eliminación directa del torneo.



En la segunda parte los locales siguieron presionando en busca del tercer gol, pero no llegó por las buenas intervenciones que tuvo el arquero Derby Carrillo, la figura de la plantilla que dirige el colombiano Eduardo Lara.

Ficha técnica:

2. Estados Unidos: Tim Howard; Eric Lichaj, Omar González, Matt Hedges, Justin Morrow; Paul Arriola (m.66, Jordan Morris), Michael Bradley, Darlington Nagbe (m.87, Chris Pontius), Gyasi Zardes (m.71, Kellyn Acosta); Jozy Altidore y Clint Dempsey.



Seleccionador: Bruce Arena



0. El Salvador: Derby Carrillo; Bryan Tamacas, Henry Romero, Iván Mancia, Alexander Larín; Gerson Mayen (m.57, Oscar Cerén), Narciso Orellana, Darwin Cerén, Denis Pineda (m.78, Edwin Sánchez); Rodolfo Zelaya y Nelson Bonilla (m.84, Nelson Bonilla).



Seleccionador: Eduardo Lara



Goles: 1-0: m.41, Omar González. 2-0: m.45+2, Eric Lichaj.



Árbitro: El canadiense Drew Fischer amonestó a Darlington Nagbe, Iván Mancia, Alexander Larín, Henry Romero y Bryan Tamacas.



Incidencias: Partido de los cuartos de final de la decimocuarta edición de la Copa Oro jugado en el Lincoln Financial Stadium, de Filadelfia, ante más de 30.000 espectadores.