¿Estaban esperando escuchar el doblar de las campanas por los Yanquis? Yo también, y los entiendo, pero por ahora, descarten eso. Lejos de aproximarse al momento de tirar la toalla, después de la pérdida de Greg Bird, el bajón de voltaje de Aaron Judge y el descalabro de su bullpen, incluyendo al zurdo Aroldis Chapman, los Yanquis salieron en busca del armamento necesario para convertirse en una seria amenaza, y regresaron de una negociación con los Medias Blancas de Chicago, con el punch que puede proporcionar el bate de Todd Frazier, y el aporte de dos látigos para garantizar cierres de juego, el de David Robertson y el de Tommy Kahnle. A cambio entregaron al relevista Tyler Clippard y tres prospectos.

¿Qué significado tiene Frazier si este año no ha estado a la altura del crecimiento mostrado desde el 2013, saltando de 19 a 29 jonrones, disparando 35 en el 2015 y elevando a 40 su capacidad de destrucción con 98 empujadas en el 2016? Ese Frazier se ha visto disminuido a 16 vuelacercas y 44 remolques en el 2017, luego de ser afectado por algunos problemas musculares. Pero los Yanquis confían en que el artillero derecho de 31 años, puede tener más significado que Bird en los últimos meses. Frazier, quien solo en dos temporadas, 2012 y 2014, ha registrado promedios de bateo cumbres con 273 puntos, se encuentra limitado a 207 este año, lo cual, es una advertencia. Si Frazier registra los 11 jonrones y 31 empujadas del 2016 en agosto y septiembre, su adquisición como reemplazo de Bird, sería considerada un éxito.

Dos fuertes taponeros

¿Y qué hay de Robertson regresando a casa en Yanqui Stadium? Puede ser la pieza más importante de la negociación. Tomando el lugar de Mariano Rivera en el 2014, Robertson salvó 39 juegos con 3.08 en efectividad, finalizando 55 de 63 relevos, ponchando a 96 en 64 entradas y un tercio. Se trasladó a los Medias Blancas para salvar 34 y 37 juegos, y este año, registra balance de 4-2 con 13 rescates y 2.70 en efectividad. Ojo, desde el 6 de junio, permite dos carreras limpias con 9 imparables en 13 entradas y 19 ponches. Cifras superiores a las que muestran Dellin Betances y Aroldis Chapman.

No hay que perder de vista a Kahnle, nacido en Nueva York hace 27 años, quien estuvo con Colorado antes de ser enviado a los Medias Blancas. Sus cifras en la temporada actual, superan las de Robertson, no en balance porque es de 1-3, sí en carreras limpias con 2.50 y en frecuencia de ponches, con escalofriantes 60 en 36 entradas, y solo 7 boletos concedidos. Es decir, que la pareja Robertson-Kahnle, puede ser más útil que Betances-Chapman, con el cubano necesitado urgentemente de impresionar para poder discutir un grueso contrato multianual después de caer el telón en la temporada. Obviamente, estos tres refuerzos no representan un factor de seguridad para la pretensión de los Yanquis de estar en la postemporada, pero son estimulantes y los agrandan como amenaza. Ya veremos si son capaces de responder a las exigencias de los últimos dos meses, cuando la presión ahoga.