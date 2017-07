La selección de México derrotó por 1-0 a la de Honduras en el último partido de cuartos de final de la decimocuarta edición de la Copa Oro y logró su pase a las semifinales por sexta vez consecutiva.



México tendrá que enfrentarse en semifinales, el próximo domingo, a la selección de Jamaica que en el primer partido de la doble jornada de cuartos de final se impuso por 2-1 a la de Canadá.

El duelo entre México y Jamaica, que tendrá como escenario el Rose Bowl de Pasadena, será la revancha de la pasada final cuando el Tricolor ganó su séptimo título del torneo al vencer por 1-3 a los caribeños, con los que en la fase del grupo C quedaron empatados.



México, como campeón defensor, llegará de nuevo al partido como el favorito para estar de nuevo en la final, pero tendrá que mejorar en su fútbol ofensivo, dado que ante Honduras, de nuevo, no mostró un buen rendimiento, al no poder definir situaciones claras de gol y tampoco tuvo buen control del balón.

A pesar de que en el minuto 4 llegaba el que iba a ser único gol del partido marcado por el medio campo ofensivo Rodolfo Pizarro que disparó con la derecha desde dentro del área al recibir un pase perfecto de Elías Hernández para superar al portero hondureño Luis López que se vio sorprendido.



Cuando se esperaba que el gol permitiese a México dar su mejor versión futbolística y de buen juego, de nuevo las imprecisiones y sobre todo la falta de acierto a la hora de concretar las oportunidades ofensivas hicieron que el partido volviese a carecer de interés y calidad futbolística.



Lo mismo sucedió con Honduras, que acabó el torneo de cuatro partidos sin marcar un sólo gol, nada menos que 360 minutos consecutivos sin producción, nueva marca negativa en la historia de los catrachos.

El equipo que dirige el colombiano Jorge Pinto volvió a intentar todo por conseguir el gol, pero ninguno de sus jugadores especialmente los delanteros Alberth Elis y Romell Quioto, jugadores del Dynamo de Houston, que tuvieron varias oportunidades de marcar, pudieron definir.



De esta manera al partido le faltó ritmo y sólo la incertidumbre del marcador, pues cualquier fallo de México podría forzar el empate, hizo que la segunda parte tuviese algo de interés.



Cierto que el Tricolor generó también algunas situaciones de haber incrementado la ventaja con Hernández como el hombre más incisivo en el ataque del equipo campeón, pero al final tampoco sin suerte.

Ahora México, que jugará por duodécima vez las semifinales del torneo de selecciones emblema de la Concacaf, buscará llegar a la novena final y conseguir el octavo título, aunque siga dejando con el fútbol de los nuevos valores muchas interrogantes al igual que el trabajo del técnico colombiano Juan Carlos Osorio.



Mientras que Honduras se va del torneo en plena crisis de juego ofensivo y con Pinto más cuestionado que nunca en su puesto de máximo responsable técnico.