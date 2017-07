El alcalde de la ciudad de León, Róger Gurdián, manifestó el interés de adquirir la franquicia de los Orientales de Granada para que León pueda jugar nuevamente en la Liga de Beisbol Profesional Nacional.

Guardián reveló que se ha sentado a platicar con varios empresarios leoneses sobre la posibilidad de llevar el beisbol profesional otra vez a la ciudad metropolitana, algo que la fanaticada ha pedido insistentemente desde hace varios años, según dijo.

“Queremos que León juegue nuevamente en la Liga profesional, estamos echándole ganas para concretar la posibilidad, hablamos con varios empresarios leoneses y aunque aún no hemos finiquitado la posibilidad, no descartamos nada”, dijo Róger Gurdián, alcalde de León, al programa deportivo Play Off, de radio 580 AM.

León tuvo una franquicia para jugar en la Liga profesional, perofue vendida por Álvaro Montealegre (dueño de la misma) a los hermanos Mauricio y Óscar Marenco, quienes decidieron llevársela a Rivas, bajo el nombre de Gigantes de Rivas, estructurando un equipo hegemónico que ya ha logrado ganar la liga.

Después de quedarse sin beisbol profesional, se ha abierto nuevamente la posibilidad para que León vuelva a la pelota rentada, algo que sería un premio a una de las fanaticadas que más apoya a su equipo en el Campeonato de Primera División Comandante Germán Pomares Ordoñez.

Con León ya son tres los departamentos que han manifestado interés en obtener la franquicia de los Orientales de Granada, pues se mencionó que empresarios tabacaleros de Estelí estaban interesados en hacerse de un equipo de beisbol profesional, así como Matagalpa.

Aún no hay nada oficial por lo que podrían aparecer nuevos candidatos, pero el hecho de que el alcalde de León haya manifestado el interés de adquirir la franquicia pone a esa ciudad como el principal candidata a quedarse con el cupo.