Tras la eliminación en fase de grupos de la Selección de Futbol de Nicaragua en Copa Oro, luego de sufrir tres reveses ante Martinica, Panamá y el anfitrión Estados Unidos, hubo una división de opiniones entre los que creen que la Azul y Blanco quedó a deber y quienes piensan que pese a las derrotas el equipo pinolero mostró avances sustanciales en su futbol, respecto al que mostraba hace poco más de dos años, antes de que Henry Duarte fuera nombrado seleccionador.

Se comenta de todo, unos a favor y otros en contra de la imagen que Nicaragua exhibió en el torneo más prestigioso a nivel de selecciones de Concacaf, sin embargo, en lo que la opinión pública coincide es en destacar el desempeño del arquero Justo Lorente, figura en los tres desafíos que sostuvo la Azul y Blanco. Del guardameta oriundo de Masaya no hay quejas, sobran los adjetivos para calificar positivamente sus actuaciones e incluso surgen rumores de que podría ser material de exportación.

Consultado sobre los rumores que lo vinculan con clubes de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos y de algunas ligas de Centroamérica, Lorente aclara que “no me han llegado ofertas aún”, sin embargo, admite que lo motiva la idea de poder emigrar al futbol internacional. “No hay nada concreto, estoy esperando una oferta, espero que en el transcurso del año aparezca alguna”, manifestó.

“Cualquier futbolista desea jugar en el extranjero, no soy la excepción. Deseo darme a conocer, exhibir mi nivel fuera de las fronteras de Nicaragua y poder representar dignamente a mi tierra. Además eso podría ayudar a mantenerme en los planes del técnico Duarte para futuros eventos con la selección”, aseveró Lorente, quien en el venidero torneo de Apertura de la Liga Primera defenderá la casaca de la UNAN-Managua.

Panorama claro

Pese a las emociones que lo invaden, Lorente evita distraerse de su próximo objetivo, que en resumen es ganarse la titularidad en el equipo universitario. El guardameta está consciente que su desempeño en Copa Oro no le garantiza un papel estelar en su club y está enfocado en asegurar su lugar en el once de lujo del conjunto académico. “Con trabajo, esfuerzo, paciencia y dedicación he logrado grandes cosas, precisamente esas cualidades me llevaron a la selección y espero seguir sobre ese camino para destacar en mi club”, dijo Lorente.

Justo recordó que durante los años que militó en el Real Estelí, conjunto con el que participó en Liga de Campeones de la Concacaf, logró reconocimiento internacional gracias a sus acertadas intervenciones, como la temporada pasada cuando el “Tren del Norte” enfrentó al FC Dallas de la MLS en suelo estadounidense y aunque cayeron 2-1 él fue designado como guardameta de la jornada, compartiendo en el “Mejor 11” con Maynor Figueroa, Aldo De Nigris, Mateus Goncalves, Gonzalo Verón, entre otros.

“De Estelí salí por la puerta grande, fue una bonita experiencia en esa institución, logré pulirme como portero, en torneos internacionales tuve grandes actuaciones, cada vez que participé en ‘Concachampions’ dejé una buena imagen y estoy feliz por ello. En buen momento cambié de aires, siento que debía darme la oportunidad de mostrar mi calidad en otro equipo y es lo que pretendo lograr la temporada que viene”, declaró.

Lorente, quien se integró a los entrenamientos de la UNAN el jueves pasado, considera que el equipo universitario “tiene el material humano y la calidad para pelear por el título y capturar un boleto a Liga de Campeones”. “Somos un equipo unido y podemos consolidarnos aún más, estamos animados y deseosos de que arranque la temporada para mostrar lo que traemos”, remarcó el arquero, quien a sus 33 años de edad, confiesa que se siente en la plenitud de su carrera deportiva y espera extender el buen momento por el que atraviesa.