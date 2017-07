Jeter...¿el quinto yanqui?

Es difícil, muy difícil abrirse paso entre leyendas y mitos, hacia la cima de la montaña en las valoraciones que se hacen a los grandes peloteros yanquis de todas las épocas. El lugar de Derek Jeter entre los mejores jugadores de la más famosa franquicia del beisbol es incuestionable, pero ¿qué lugar ocupa en el ranking de los grandes yanquis, el 14 veces All Star como short stop y 5 veces ganador de la Serie Mundial? Esta intriga se conecta directamente a otra: ¿Se le puede incluir en los cinco primeros? Las discusiones han estado abiertas desde hace un buen rato.

Ruth encabeza ranking

El único “intocable” es el número uno de los Yanquis y del beisbol: Babe Ruth, el gran “Bambino”. Cuando se piensa en el beisbol, Babe Ruth es el primer nombre que viene a la mente. Se tiene la impresión que, incluso si no eres un fanático del beisbol, si no eres un aficionado a los deportes, tienes que saber quién es Babe Ruth. El propio Jeter admite su idolatría por el bateador de 60 jonrones en una temporada y 714 en su fulgurante carrera, que hizo posible la construcción del Yanqui Stadium y engrandeció a los “Bombarderos” por largo rato. Y detrás de Ruth, tres “rascacielos” que compiten en Nueva York con las nuevas Torres que se elevan en la zona cero, el edificio Chrysler y el Rockefeller Center, sin establecer un orden, dejándolo a la libertad de criterios: Lou Gehrig, Mickey Mantle y Joe DiMaggio. La intriga ¿Quién el quinto yanqui?, coloca frente a frente a Jeter y Berra a bordo del Expreso de Oriente con Agatha Christie frunciendo el ceño y rascando su cabeza.

Gehrig como número 2. El jugador conocido como “El caballo de hierro” por haber participado en 2,130 juegos consecutivos entre 1925 y 1939, cifra quebrada por Cal Ripken de los Orioles en 1995, dos veces Más Valioso de la Liga Americana, afectado hasta el deterioro excesivo por la arterioclerosis lateral amiostrópica, fue un bateador de 493 vuelacercas en una carrera reducida a 17 temporadas con promedio de 340 en 9,663 veces al bate. “Aprendiendo de Gehrig, quedé impresionado por su clase y liderazgo. Es difícil imaginar a alguien más luchador y más respetado”, dijo Jeter.

Mantle vs. Dimaggio

La batalla por la tercera posición no puede ser más apasionante entre Mantle y DiMaggio, una escogencia más difícil que entre Beyoncé y Shakira, en electrizante duelo de cadereo. Mantle, el chico mimado de La Gran Manzana, temible bateador de los dos lados, temible inválido superando tantas lesiones y temible alcohólico, obviando su adicción a la bebida, fue capaz de disparar 536 jonrones, agregando el récord vigente de 18 en Series Mundiales, consiguió una triple corona y fue tres veces Más Valioso, con tres segundos lugares y un tercero; Joe, conocido como “El yanqui clipper”, el bateador de la racha de 56 juegos considerada una proeza terriblemente difícil de borrar, se vio limitado a solo 13 temporadas, con tres años en el servicio militar durante el apogeo de su carrera igual que Ted Williams registró promedio de 325 puntos con 361 jonrones, cifra afectada por la cantidad de batazos que conectó hacia “El valle de la muerte”, esa zona entre los 380 y los 461 pies en el viejo estadio y fue ganador de tres

títulos Más Valioso como Mickey.

Las encuestas varían, pero en mi consideración, Mantle “el último muchacho” según el libro de Jane Leave, sería el tercero, con Dimaggio cuarto. En una entrevista con el Sporting News, Jeter dijo que Dimaggio aún con canas, lo intimidaba. “Cuando lo veía, tenía mucho miedo de acercarme a él porque era Joe Dimaggio. Lo más que le dije fue ¡Hola! y trataba de permanecer lejos, pese a lo que me hubiera gustado tener una conversación con él”. Sobre Mantle, expresó: Me encantaba escuchar tantas historias sobre él y su grandiosidad. Quien más me contaba esas historias era Yogi Berra. Escuché tanto que tengo la impresión de haberlo conocido de cerca”.

Jeter reta a Berra

Berra, nacido en 1925,era el seguro quinto yanqui antes que apareciera el retador Jeter. Berra funcionó desde 1946 a 1985, como jugador, entrenador y mánager, apareciendo en 21 Series Mundiales con 10 equipos yanquis ganadores en los años 1947, ‘49, ‘50, ‘51, ‘52, ‘53, ‘56 y ‘ 58, siendo factor complementario en los equipos campeones de 1961 y ‘62, jugando también con los perdedores en 1955, ‘57, ‘60 y ‘63. En total, sus equipos yanquis ganaron el banderín de la Liga Americana 14 de 17 años. Él todavía tiene registros del Clásico en partidos jugados, apariciones en el plato, hits y dobles. Ningún otro jugador ha sido un campeón tan a menudo.

Jeter llegó a los Yanquis en 1995 con 21 años, y al año siguiente, conquistando la distinción de Novato del Año, comenzó una proyección asombrosa que se detuvo en el 2012. El inicio del final de Jeter fue vivido el 13 de octubre de ese año en la postemporada, después de conectar 216 hits a sus 38 años. El posiblemente irrepetible short stop yanqui se fracturó el tobillo izquierdo frente a los Tigres, sacándole lágrimas a la Estatua de la Libertad. El beisbol sangró anticipadamente por esa pérdida de brillo. Los Yanquis sin Jeter. ¿Cómo imaginar eso? Es como llegar a la Iglesia de San Pedro en Roma y no encontrar la escultura del Moisés de Miguel; o descubrir que desapareció la Torre Eiffel en París.

Jeter solo estuvo en 73 juegos en el 2013 y se refugió en discretos 256 puntos en el 2014 con 40 años, decidiendo retirarse. Bateador de 3,465 imparables -único yanqui puro en ese Club- fue siempre un pelotero de corazón valiente y eficiencia extrema, que vio esfumarse el sueño de jugar su última postemporada, porque los Yanquis de ese 2014, resquebrajados, quedaron fuera de los Play Offs, oscureciendo la Gran Manzana en octubre. Amigos, sin tener que golpear la pared con mi cabeza buscando claridad, para mí, Jeter es el quinto yanqui, sin perderle respeto a Yogi Berra.