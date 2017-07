El nicaragüense Marvin Solano perdió ante el ruso Mikhail Aloyan, el sábado en la plaza roja de Moscú. La predicción se cumplió, pero Solano puede sentirse contento con su presentación. Regresa al país con la satisfacción de haber mostrado competitividad, durante 12 asaltos no llegó a tirarse, y cuando le tocó sentir un golpe de poder que lo mandó a la lona en el octavo round, se levantó con valentía, un episodio después metió en complicaciones a su rival.

Al final, Solano sucumbió por decisión unánime, dejando escapar el título plata 115 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Aloyan, un muchacho con una carrera brillante en el boxeo amateur, de estilo escurridizo, y fantasmal, dominó gran parte de las acciones, estableciendo el ritmo del combate, y aprovechando su velocidad y desplazamientos para penetrar la guardia del nica. El ruso no tiene una pegada descomunal, sin embargo, en el octavo, logró conectar una izquierda al rostro de Marvin, quien sin mostrar síntomas de estar en malas condiciones, se levantó y siguió intentando dar la sorpresa.

“Hice una buena presentación, me sentí bien en el ring. Aloya es un gran boxeador, lo pegué en su momento, pero no lo pude rematar. Me siento satisfecho porque hice un buen combate, la gente se admiró por mi técnica y valentía, me caí en el octavo asalto, pero me levanté”, dijo Solano, vitoreado por el público al final del combate.

Fue apenas la segunda derrota en la carrera de Solano que acumula 19 triunfos, y seguramente tendrá más oportunidades en el futuro. Esta fue su primera experiencia a nivel internacional. Ahora debe enfocarse en tener más actividad en el ring, enfrentar a un boxeador nacional que le sirva para triunfar, y recuperar la confianza. Aloyan sumó su victoria número dos, ambas han sido contra pugilistas pinoleros, la primera fue contra Yader Cardoza.