Con los Dantos en el palco de los clasificados a los cuartos de final del Campeonato Nacional de Beisbol Germán Pomares, solamente quedan 7 boletos disponibles, los cuales se entregarán este fin de semana, cuando culmine la segunda ronda del torneo.

Si bien es cierto matemáticamente los equipos que están ocupando los últimos puestos tienen posibilidades de avanzar, entrarán al fin de semana con los pies hinchados. En el grupo A, el San Fernando está prácticamente con un pie fuera, presentando un balance de 1 victoria y 11 derrotas; Carazo también tiene problemas serios con 6-9. En el grupo B, Chinandega (5-11) y Jinotega (6-10) están obligados a ganar sus series.

Comencemos por analizar las series. Carazo tiene cuatro juegos clave contra Matagalpa, que ocupa el cuarto puesto del grupo con 8-7, separados nada más por un juego. El problema es que a los Cafeteros les ha tocado bailar con la más fea desde el inicio de la serie, pues ayer la Comisión Nicaragüense de Beisbol Superior (CNBS) decidió cambiar la sede de este primer partido y ahora no comenzará en Jinotepe, sino en Matagalpa, donde obviamente los norteños saltarán con la ventaja de estar en su estadio ante su afición. El cambio se realizó para que este jueves puedan ser transmitidos Matagalpa vs. Carazo, a las 1:00 p.m., mientras Estelí vs. Jinotega arrancará a las 6:00 p.m., un día después en Estelí y no en Jinotega como estaba previamente contemplado en el calendario de juegos. El problema es que el cambio afecta directamente a los conjuntos programados para jugar como locales y más aún cuando necesitan empezar ganando la serie. Jinotega tiene un juego de desventaja respecto a Estelí por el cuarto lugar del g

rupo B.

¿Quién favorito en las series Estelí vs. Jinotega y Matagalpa vs. Carazo con los cambios? Si antes del anuncio de la CNBS, Indígenas y estelianos salían con ventaja, ahora tienen más posibilidades de asegurar su boleto a segunda ronda. Desde Jinotega Omar Cisneros ha intentado imprimirle positivismo al equipo diciendo que “vamos a clasificar”, no obstante, la situación es compleja.

Rivas debe asegurar

La sorpresa de la segunda ronda, el Frente Sur Rivas (11-5) debe garantizar su boleto a los cuartos de final contra las Fieras del San Fernando (1-11), último del grupo A. Masaya tiene cuatro juegos pendientes correspondientes a la serie contra la Costa Caribe, que también debe cumplir 6 partidos que no pudo jugar por lluvia; esos incluyen los cuatros ante las Fieras y uno ante Carazo y Matagalpa. El San Fernando huele a muerto, su picheo ha sido un desastre, pues necesitan de un milagro para resucitar.

Sin duda alguna que la serie más atractiva del fin de semana será la de León vs. Costa en Corn Island. La Costa asaltó el primer lugar del grupo A con 7-3, es difícil creer que puedan barrer a León, tercero con 9-7; no obstante, es posible y de ocurrir prácticamente metería a los costeños a cuartos de final.

Chinandega necesita ganarle la serie a los Dantos y que Estelí iguale 2-2 ante Jinotega, para al menos pensar en un empate por el cuarto puesto del grupo B. A pesar de estar clasificados, los Dantos son favoritos para imponerse en la serie. El Bóer, que abrirá en casa contra Chontales, con un empate 2-2 puede también avanzar al top 8.