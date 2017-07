El viaje de Yesner Talavera hasta East London, en la costa sudeste de Sudáfrica, fue sufrido. Talavera y su entrenador Edwin Martínez vivieron un verdadero suplicio cuando tomaron el último avión que los llevaría hasta el sitio donde peleará contra Mzuvukile Magwaca este viernes. “El avión tuvo problemas técnicos, parece que uno de los motores tenía fallas, estuvimos volando durante 4 horas antes de aterrizar de emergencia en el Congo, nos decían que no perdiéramos la calma, me dio miedo”, contó el peleador.

Con la calma estacionada en su alma, Talavera está concentrado y confiado en poder dar la campanada en Sudáfrica, pues los dos meses entrenando en Managua fueron intensos, guanteando con boxeadores experimentados que le exigieron al máximo, exprimiéndolo como una pasa en el cuadrilátero. El combate está pactado en 118 libras, a pesar de estar volando durante casi dos días el nicaragüense solamente subió hasta 122, cuatro por encima de la categoría.

“Estoy en 122 libras, nos tardamos dos días solo volando. Ando bien con el peso, todo controlado. El problema es que acá el clima está frío, pensé que estaría caliente. Me da mucha confianza la preparación, estuve guanteando con René Alvarado y Ramiro Blanco, hice 130 rounds de sparrings. Mis condiciones son excelentes”, explicó Talavera, quien acumula más de año y medio sin pelear; no obstante, no cree que esto le vaya a afectar en la pelea.

Plan de combate

Talavera se caracteriza por ser un peleador estilista que le gusta realizar muchos desplazamientos, penetrar la guardia del rival y salir, usando su velocidad. Sin embargo, ahora tendrá que cambiar un poco su tren de ataque, pues es consciente que peleando de visitante debe convencer a los jueces, tomar riesgos en busca de ser protagonista de las acciones.

“La inactividad me cortó un poco la velocidad de piernas, pero ahora muevo más la cintura, mi idea es hacer una pelea adentro. Mi rival es más alto, tiene más alcance, es de brazos largos, se ve fuerte y sé que le gusta realizar muchos movimientos laterales. Él está hospedado aquí en el hotel. Estoy bien cómodo, me han tratado bien”, señaló.

Mzuvukile Magwaca debutó en el boxeo profesional el 8 de agosto de 2009, derrotando a Thembelani Mcewu por decisión unánime. Ha sido campeón internacional de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y tiene un récord invicto de 18 triunfos (10 nocauts) y 2 empates. Su pelea más reciente fue el pasado 31 de marzo ante Jason Canoy, ganada por puntos.