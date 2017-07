El Gallito Rojas pelea el 14 de octubre

Confirmado. Bryon “El Gallito” Rojas, excampeón mundial matagalpino de las 105 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), regresará al ring en octubre. Byron será parte del gran cartel que organizará la promotora Nica Boxing de Pablo Osuna el 14 de ese mes, teniendo como estelar a Félix “El Gemelo” Alvarado, quien se enfrentará al tailandés Fahlan Sakkreerin Jr. en una eliminatoria por el título 108 libras de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

“No me han dicho quién será el rival, estaré en la cartelera de Félix Alvarado. He entrenado al suave aquí en Matagalpa, no he dejado de ir al gimnasio”, dijo Rojas, quien señaló que desea que Alvarado, Carlos “Chocorroncito” Buitrago y el mismo Román “Chocolatito” González se coronen. “Imaginate a Nicaragua con cuatro campeones el próximo año, yo también tengo que derrotar a CP Freshmart”, señaló.

Buitrago regresa. Después de conocer que el japonés Hiroto Kyoguchi será su rival por el título 105 libras de la FIB, Carlos “Chocorroncito” Buitrago regresará hoy a Nicaragua, proveniente desde Costa Rica, donde durante casi un mes estuvo entrenando bajo las órdenes de su entrenador y papá, Mauricio “Halcón” Buitrago.

La decisión de Buitrago es porque ahora no tiene una fecha exacta para su combate de título mundial. “Permanecer más de 3 meses en Costa Rica no es la mejor opción, yo me estaba preparando pensando en enfrentar a José Argumedo el 16 de septiembre en Las Vegas. Ahora con su derrota los planes cambiaron, tengo que hablar con mis manejadores y decidir donde realizaré campamento, me gustaría ir a Miami o California”, indicó el “Chocorroncito”.

Anuncian cartel. Esta mañana (10:00), en un restaurante capitalino, la promotora Búfalo Boxing de Rosendo Álvarez y Ruth Rodríguez organizará una conferencia de prensar para presentar oficialmente su próximo cartel, programado para el 28 de julio en el gimnasio Nicarao, en Managua.

La pelea estelar estará a cargo de Ramiro Blanco contra Alexander Mejía por el título Fedelatin 122 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Blanco saltará como favorito para imponerse por su experiencia; sin embargo, es una pelea sumamente complicada para él, pues tendrá en frente a un rival hostigoso, frontal y con deseos de seguir escalando peldaños en el boxeo nacional.