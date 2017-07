El secretario general de la Federación Mexicana de Futbol, Guillermo Cantú, afirmó ayer en Los Ángeles que las rotaciones y los constantes cambios en las alineaciones impuestos por el seleccionador del Tri, el colombiano Juan Carlos Osorio, llegaron para quedarse.

Cantú manifestó que, a pesar de la eliminación de México en la Copa Oro a manos de Jamaica, el domingo pasado en las semifinales, el seleccionador tiene el respaldo de la federación, que considera su sistema de trabajo como parte de un “cambio estructural” que llevará “tiempo entenderlo”. “Las rotaciones, las modificaciones, los cambios o como les quieran llamar llegaron para quedarse”, dijo Cantú a periodistas en el hotel de concentración de la selección mexicana en Los Ángeles.

Consideró que la expresión ‘rotaciones’ “se ha satanizado” y apuntó que “en Europa, donde todo llega antes que en otra parte del mundo, son una necesidad”. Añadió que las rotaciones son necesarias si se quiere dar “más competencia a jugadores que normalmente no tienen participación regular”.

Recordó que cuando fue jugador, entre 1988 y 1998, en sus equipos “solo había once jugadores y solo jugaban esos once, y el espacio se abría muy poco. Había pocos espacios y para adquirir experiencia se requiere de esa oportunidad”. “Encerrarte con once sería un error y por eso compartimos ese estilo (de Osorio), ese cambio que puede ser estructural y que nos va a llevar un tiempo entenderlo”, enfatizó.

Sobre la eliminación de México en la semifinales de la Copa Oro, Cantú dijo que en la selección “nadie está contento”. “El resultado no nos gusta y a nadie le gusta perder, es una pena grande”, finalizó.

Zague crítico

Por otra parte, el exjugador Luis Roberto Alves “Zague” afirmó que la metodología que el estratega colombiano Juan Carlos Osorio emplea para dirigir al Tricolor “no es lógica ni coherente”. La actuación de México en el torneo de selecciones de la Concacaf nunca se consolidó, siguió generando dudas y terminó mal. Además las rotaciones en la alineación, el gran sello de Osorio, no le han dado identidad en su futbol a México. “Osorio es un persona muy estudiosa y preparada, pero creo que la metodología que está tratando de implementar en la selección no es lógica ni coherente”, dijo Alves. Con 84 partidos con la selección mexicana y 30 goles, el actual analista de la cadena ESPN explicó que en “una selección los experimentos no deben existir” y el técnico debe tener la capacidad para “saber que jugadores tiene y cómo sacarles provecho”.

“Las famosas rotaciones y el improvisar e inventar son terrenos delicados y en una selección tienes que estar seguro. Debes tener alternativas o variantes pero dentro de la lógica, no (basadas) en la improvisación, ni en la invención, esas cosas no funcionan en la selección”, añadió.