Para los seguidores del Tour de France, máxima prueba de corazón, pulmones, resistencia de piernas y por supuesto, la necesaria cuota de destreza, nunca París está tan intenso, deslumbrador y pletórico de emociones, que cuando llega el final de ese evento programado a 21 etapas, excepto el domingo, cuando el británico Chris Froome se coronó por cuarta vez, colocándose a la orilla de Anquetil, Merckx, Hinault e Indurain, todos ellos ganadores de cinco Tours, antes de la era cargada de estimulantes, de Lance Amstrong.

No ganó etapa ¿Por qué careció de brillo la cuarta coronación de Froome? Porque no necesitó ganar etapa alguna igual que Greg Lemond en 1990; porque se refugió en el sexto lugar conseguido en el prólogo para manejar posteriormente lo especulativo etapa tras etapa; porque tuvo que recurrir al sacrificio de su compañero de equipo, el español Mikel Landa, quien quedó insólitamente a un segundo del podio; porque no se preocupó de ofrecer alguna actuación épica; porque congeló lo emotivo controlando los segundos, y porque no registró ninguna proyección de contundente superioridad, como siempre se espera de un ganador del Tour. Froome simplemente se dedicó a ser el mejor, como efectivamente lo fue. Un Floyd Mayweather montado en bicicleta, esquivando arremetidas, apretando el paso para estar junto a los otros en cualquier tipo de dificultades y custodiar cuidadosamente su victoria.

Época de monstruos. Consecuencia de la incidencia que ejercía en mi afición por los deportes en los años 60, la revista española Deporte 2000 que me facilitaba el Dr. Arríen en la UCA, me familiaricé con el ciclismo sin conocer sus secretos y su tecnicismo, pero disfrutando de las batallas entre colosos como la de Thevenet para frenar a Merckx en 1975 y la Hinault frente a Fignon en 1983. Leí sobre Anquetil, Poulidor, y sobre todo sobre, el fabuloso belga Eddie Merckx, uno de los cuatro ganadores de cinco Tours, quien estableció la marca hasta hoy intocable de ganar 34 etapas en todos los que compitió. Y leía por la calidad de los escritores. Como te hacía vivir la carrera etapa tras etapa, rueda a rueda con todos los ases. Después de la era Armstrong, me descuidé del Tour, pero el dominio de Froome ha reactivado mi interés.

Lo más relevante . La victoria del alemán Marcel Kittel por tres diezmilésimas de segundo sobre Edvald Boason en un rueda a rueda fuera de control visual; la estrepitosa caída del australiano Richie Porte en la novena etapa provocando escalofríos; el arrebato de la camiseta amarilla que identifica al líder, hecho por el italiano Fabio Aru a Froome en la etapa doce; el regreso de Froome a la cima dos etapas después; las arremetidas de Contador y Nairo en los Pirineos; la pérdida de terreno de Bardet en la contrarreloj de la penúltima etapa y el empuje de Landa quedando a un segundo del podio, fueron los momentos más impactantes del Tour 2017 ganado por cuarta vez por Froome, acercándose al palacio de los Césares, donde se encuentran los ganadores de cinco Tours.