El diario deportivo Marca anunció este martes que el Real Madrid y el Mónaco han llegado a un "principio de acuerdo" para el traspaso del delantero francés Kylian Mbappé a cambio de 180 millones de euros.

Según los diarios franceses Le Parisien y Nice Matin, el Mónaco ha desmentido formalmente esa información.

Según Marca, que se hace eco de fuentes cercanas a la operación, "la intención de todas las partes es que él (Mbappé) se incorpore al club blanco en los próximos días" y para seis temporadas, con un pago de 150 o 160 millones de euros más otros 20 o 30 en concepto de cláusulas por rendimiento.

El entrenador francés del Real Madrid, Zinedine Zidane, ya había deslizado durante los últimos días su deseo de hacerse con un delantero tras la marcha de Álvaro Morata al Chelsea.

El domingo, sin embargo, el técnico parecía descartar esta hipótesis. "No he pedido nada, no he hablado con el presidente. Tenemos un grupo de 28 jugadores. Estoy muy contento y trabajamos muy bien todos juntos", apuntó.

De materializarse finalmente el traspaso, Mbappé -de 18 años- cobraría 7 millones netos por temporada, afirma Marca.

El delantero, que acaba contrato con el Mónaco en 2019, está en la agenda de varios 'grandes' de Europa, incluido el propio Real Madrid y el París Saint-Germain.

Varios medios españoles y franceses afirman que el joven atacante prefiere el club blanco al parisino.