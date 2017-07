Wilmer: No hay ningún resentimiento con Román Chocolatito

Wilmer Hernández quiere dejar atrás el episodio de la ruptura laboral con Román “Chocolatito” González. Pero ante la insistencia de los periodistas sobre lo que viene en su futuro y si tiene alguna rencilla con el tetracampeón mundial, al entrenador le correspondió aclarar algunas dudas. “No tengo ningún resentimiento con Román”, afirma Hernández que además dio su valoración sobre la revancha del pugilista contra el tailandés Srisaket Sor Rungvisai.

Hernández agradeció la oportunidad que recibió de entrenar al que fue el mejor boxeador del mundo antes de la derrota contra Sor Rungvisai. Dice que ganó mucha experiencia y no hay pérdida alguna. Contó que ahora está trabajando con Dixon Flores, Cristofer González y Félix “El Gemelo” Alvarado, a quien ve como el próximo campeón mundial de Nicaragua. “Se lo merece”, dice Wilmer, encargado de la preparación física de Alvarado.

¿Qué sigue en tu carrera después de estar con Román González?

El esfuerzo que le pongo a las cosas da sus frutos. Había trabajado antes con Marcelo Sánchez y Pablo Osuna, ellos me han dado peleadores. Tengo a Dixon Flores, estoy con Félix Alvarado y Cristofer González. Han valorado mi desempeño y estamos trabajando para hacer un campeón del mundo.

¿Qué función tenés con los muchachos que mencionaste?

Con Dixon estoy como su entrenador de cabecera respecto a Cristofer, somos dos entrenadores, estamos trabajando con Roger González. Con Félix voy a ser su preparador físico. Para mí Félix se merece ganar un título, creo que con el apoyo que tiene lo va a lograr.

¿Cuánto te ayudó estar en el equipo de Román González?

Román Chocolatito se instala en Japón

Muchísimo. Aquí no hay ninguna perdida, gracias a Dios siempre he sido valorado. Deberían de ver a Wilmer desde antes de estar con Román. Estamos poniéndole ganas.

¿No hay resentimiento contra Román y su equipo?

No hay ningún resentimiento con Román. Aquí todo es ganancia.

¿Si te llama para estar con ellos habrá reconciliación? El habló que ibas a estar en Los Ángeles acompañándolo.

No sé porque dijeron eso. Solo el tiempo lo dirá, no hubo ninguna discusión con Román González, solo me dijeron que ya no querían seguir trabajando conmigo y uno lo tiene que aceptar.

Román puede noquear

¿Crees vos que Román pueda noquear a Sor Rungvisai?

En la pelea primera tenía todo para noquear. La cabeza perjudicó, cada vez que intentaba atacarlo abajo, tenía problemas, eso no se hizo mucho por la cabeza del tailandés. Creo que si lo trabaja a la zona hepática puede noquearlo. Ahora mi opinión no viene al caso.

Pero las puertas para trabajar con Román pueden abrirse en cualquier momento….

Ahora habrá que esperar de mi parte que quiera trabajar con ellos. No creo que se dé. Gracias a Dios no nos fuimos en discusión. No pude hablar con Chocolate.

Valoración de Alvarado

¿Cómo ves a Félix Alvarado para su combate eliminatorio?

Félix tiene las ganas de ser campeón del mundo. Ahora está en buenas manos, está bien dirigido, vamos a trabajar para que sea campeón.

¿El trabajo físico de Félix con vos en qué va a consistir?

Vamos a darle fortaleza a todo su físico. No quiero sacarle fuerza porque ya la tiene, buscaremos más velocidad. Tiene que mover más la cabeza porque a veces queda muy parado, hay momentos en los que tiene que pelear un poco diferente.

¿Cuál es tu valoración Fahlan Sakkreerin Jr., rival de Alvarado?

Es un boxeador fuerte. El contragolpea, no es lo común respecto al estilo de los tailandeses. Estamos confiando en el trabajo para lograr esa victoria.