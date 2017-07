Mejía: Ramiro es frágil de la quijada

Vale la pena ir este sábado al gimnasio Nicarao en Managua. Pelea Alexander Mejía contra Ramiro Blanco en el pleito estelar del cartel boxístico de Búfalo Boxing. El choque promete mucha explosividad en el ring, los estilos de ambos da para imaginar que será un combate de campana a campana, en el que la condición física será clave, sobre todo por el lado del apodado “Popeye”, un peleador acostumbrado a tirar golpes en abundancia, ir encima de sus rivales con el fin de abrumarlos.

Mejía no es favorito, pero eso no le importa. Es consciente que Blanco le supera en experiencia y recorrido, no obstante, eso no le perjudica mentalmente, Alexander está convencido que el sábado va a imponerse a Ramiro por cualquier vía. Tiempo atrás guantearon un par de veces, Blanco reconoció que “Popeye” le sacó ventaja por su fortaleza. “Vengo muy preparado. Blanco es un rival exigente, pero tengo lo mío y voy a demostrarlo”, afirma Mejía, plenamente convencido sobre lo que debe hacer para danzar en la cuerda del triunfo.

¿Cuál es la clave para imponerse a un peleador tan talentoso como Ramiro, dueño de una variedad de recursos técnicos? Asfixiarlo desde el primer round, es la estrategia a seguir de Mejía. “Voy a buscarlo, no soy un noqueador, pero iré encima, quiero abrumarlo. Guanteamos en dos ocasiones, fueron fuertes. Tiene un ganchito complicado, pero se traga el cruzado por encima, Ramiro también es frágil de la quijada”, explica Alexander con balance de 7 triunfos (4 nocauts) sin derrotas, convertido en campeón Fedecentro de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

En juego estará el título Fedelatin 122 libras de la AMB. Este martes en conferencia de prensa, Búfalo Boxing a través de Rosendo Álvarez en un restaurante capitalino, hizo el anuncio oficial del enfrentamiento y la presentación del cinturón. Allí fue el primer cara a cara entre Mejía y Blanco. No hubo amenazas, tampoco retos fuera del lugar.

Más combates

En el pleito semiestelar entre Yamil “Terry” Acevedo y el leonés Jorge Moreno en 135 libras. En el tercer combate de importancia. Dixon “La Esperancita” Flores cruzará disparos con Sergio “Torito” González en 122 libras. Pablo Narváez peleará contra Ernesto Irías en 111, Jordan Rodríguez intentará imponerse a Walter Matamoros en 122 y Juan Carlos Santana retará a Ángel Galo en 147.