En el mismo lugar donde se convirtió en el corredor paralímpico más veloz de América por primera vez, imponiendo un récord continental, Gabriel Cuadra volvió a hacer historia el pasado fin de semana, registrando un tiempo de 2:14.70 minutos en la categoría de 800 metros planos T36.

El Estadio Olímpico de Londres se ha convertido en un lugar de recuerdos memorables para Gabriel. En ese escenario el nicaragüense hizo 2:23.93 minutos en los 800 metros, rompiendo así la marca continental en los Juegos Paralímpicos del 2012. Cuadras regresó a Londres para competir en el mundial del 2017, sin imaginar que volvería a romper su récord, aunque reconoció que trabaja arduamente para seguir mejorando.

Gabriel había roto su marca por segunda vez en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016, con un tiempo de 2:16.21 minutos. Esta vez, acompañado por su hermana y entrenadora Kathia Cuadra en la pista, el nica disminuyó ese registro, dejando una impresión positiva, si se toma en cuenta que este año competirá en los Juegos Paracentroamericanos que se celebrarán en Nicaragua y en el 2020 intentará ganar una medalla en los Juegos de Tokio, su gran sueño.

En entrevista con El Nuevo Diario, Cuadra contó cómo fue su experiencia en Londres, la preparación que tuvo previo a estos juegos y lo que viene en su futuro inmediato.

¿Cómo has vivido esta segunda competencia en Londres, ahora en un Mundial Paralímpico?

Esta experiencia ha sido diferente a las anteriores, estoy emocionado de haber regresado a Londres, esta ciudad con gente maravillosa. Fue especial correr en el mismo estadio donde rompí el récord continental de los 800 metros por primera vez.

¿Te imaginabas romper tu propio récord otra vez?

Para eso trabajamos, para ir mejorando las marcas, no me imaginaba que iba a salir un récord, sería atrevido decirlo. Lo importante es correr, disfrutar y hacer un buen tiempo. Todo salió bien gracias a Dios, entrené para esto. Mi idea es seguir creciendo cada día, superarme a mí mismo. Agradezco mucho a la federación por darme la oportunidad de regresar y hacer historia, y también doy gracias a mis patrocinadores, los que me están apoyando. También estoy agradecido con el apoyo de mi familia, mi madre y mi hermana Khati Cuadra. Quiero decir que ella no jugó solo con el papel de hermana, sino también fue mi entrenadora.

¿Cómo te preparaste para esta competencia?

Siempre estoy entrenando tenga o no competencia. Antes de venir a Londres, estaba corriendo seis días a la semana. Gracias al Hogar Zacarías Guerra que me dio la oportunidad de entrenar ahí, porque están reparando la pista del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND). No sé qué hubiese pasado sin el permiso del Zacarías Guerra, esta historia sería diferente.

Entre los Juegos 2012 y el Mundial 2016 de Londres, ¿cuáles han sido más difíciles?

Es complejo responder. No todos los Juegos son iguales, los planes de entrenamiento son diferentes, uno siempre va mejorando. No te podría decir cuál de los dos Juegos fueron mis favoritos. Siempre trato de no decir si uno es más importante que otro, la realidad es que todos son importantes para mí.

Juan Barrera te felicitó en su cuenta de Facebook, destacando tu actuación, ¿qué te pareció?

Vi esa publicación. Me siento emocionado, respeto mucho a Juan Barrera, él se ha ganado el respeto de Nicaragua, se lo merece. Me alegra mucho que Barrera me haya mencionado, me encantaría reunirme con él, no lo conozco, pero sé que es una buena persona. Sería un momento agradable.

¿Qué viene para tu futuro?

Estoy pensando en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Quiero decirte que estoy emocionado de correr en Managua en los próximos Juegos Paracentroamericanos, esta será mi primera vez. Mi deseo es ver esa pista llena de personas. Los atletas paralímpicos hemos logrado grandes cosas, me gustaría que la gente de Nicaragua apoye.

¿Cuál es la clave para alcanzar ese nivel en el que estás?

No hay secretos. Lo más importante es hacer lo que te gusta, disfrutar, tratar de ver adelante, no ser conformistas, ponerse metas y cumplirlas. Estoy emocionado porque aprobaron una pista nueva en Nicaragua. Este año ha sido grandioso, he logrado varias marcas personales, debo seguir preparándome para los Juegos de Tokio 2020.

¿Cuál es tu próximo sueño a cumplir?

Quiero ganar una medalla paralímpica. Ya vi que estoy al alcance de correr contra esta gente de gran nivel. Necesito más preparación psicológica, seguir entrenando y hacer lo que más me gusta: disfrutar mi vida deportiva.