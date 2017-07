Comúnmente después de una derrota un pugilista enfrenta a un boxeador fácil para recuperar la confianza. No obstante, en el caso de Cristofer González (23-3, 15 nocauts) esto no ha sido así; recientemente perdió ante el galés Andrew Selby y este viernes enfrentará a un rival durísimo como el mexicano José Martín Tecuapetla (13-7-4, 10 nocauts), un exretador de título mundial que casi le gana a japonés Akira Yaegashi.

Es favorito Cristofer por estar en casa, teniendo a favor la fortaleza física, mayor alcance y una pegada respetada. Pero el azteca de estilo frontal es un peleador que hace daño, es hostigoso y contrataca con maestría. Este es uno de los rivales más complicados en la carrera de González, pero le hace bien enfrentar a peleadores buenos, que le exijan y exploten al máximo sus virtudes.

“Van a ver un Cristofer más experimentado, agresivo y en mejores condiciones físicas. Con Tecuapetla va a ser una gran pelea, es un peleador quieto, si lo golpeo no se va a correr. Llevo ventaja por mi pegada, puedo noquear a José Martín o tumbarlo. Le duelen los ganchos a la zona hepática, voy a restarle condiciones”, dijo Cristofer ayer durante la conferencia de prensa organizada por la empresa Nica Boxing de Pablo Osuna, encargada de montar el evento este viernes en el gimnasio Nicarao.

El mexicano prometió un espectáculo de primer nivel. Saldrá con todo desde el primer asalto, tomando riesgos como un kamikaze. “Será una pelea grandiosa, difícil pero atractiva para la gente. Mi estilo es ir al frente, no tengo porque cambiarlo. Cristofer es un peleador complicado, le gusta mucho el choque. Me siento un poco más maduro como peleador para manejar peleas de este tipo. Cuando me ofrecieron este pleito lo tomé con gusto, quiero ganar para volver a despuntar, triunfando volvería a buscar un título mundial”, afirmó José Martín.

Semiestelar atractiva

En el pleito de respaldo, el chinandegano Keyvin Lara cruzará disparos con Yader Cardoza en una revancha que se pospuso cuatro veces. Finalmente Cardoza tendrá la oportunidad de sacarse la espina de la derrota sufrida por decisión unánime el 31 de mayo del 2014, esta vez el pleito se pactó en 115 libras. Winston Campos se enfrentará al dominicano Marcos Acevedo en 135. En tanto, el estadounidense Quincy La Vallais retará a Alexander Zeledón, originario de Chontales, en 147. Erick López intentará derrotar a Elvis Ramírez en 147. En total serán ocho combates. La velada inicia a las 7:00 p.m.