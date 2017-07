Nicaragua logra 25 medallas en Campeonato Centroamericano de Atletismo

Nicaragua ganó un total de 25 medallas, entre ellas seis de oro, en el Campeonato Centroamericano de Atletismo sub 18 y sub 20, que se celebró este fin de semana, informó hoy la Federación Nicaragüense de Atletismo.

Estas marcas suponen para Nicaragua un logro al sobrepasar las 18 medallas (cinco oros,cuatro platas y nueve bronces) conseguidas el pasado año en San José, Costa Rica, tal y como destacó en un comunicado el regente del deporte de pista y campo en Nicaragua.

En el plano individual, los grandes triunfadores fueron la corredora María Odilí García, en categoría sub 18, con medallas de oro en 200 y 400 Planos, plata en 800 Planos y bronce en Relevo mixto; y los atletas Sarahí Álvarez (oro en 400 Vallas, plata en 4x400 y bronce en 4x100) y Jarey Vázquez (oro en 400 Planos, plata en 4x400 y bronce en 4x100), en la categoría sub 20.

Según la Federación, también tuvieron una actuación destacada los saltadores Becker Jarquín y Marcelo Suárez después de conseguir una medalla de oro y una de bronce cada uno.

En sub 20, Becker ganó el Salto Largo y fue tercero en 4x100, mientras que Suárez ganó el Salto Triple y obtuvo el tercer puesto en 4x400.

Otros de los corredores premiados fueron Fred Ponce por su plata en 400 y 800 Planos, y el bronce en Relevo mixto en sub 18; Geovana Orozco con sendas platas en 400 Vallas y 4x100 en sub 20, y Dexter Mayorga, al obtener medallas de Bronce en 400 y 800 Planos, 4x100 y 4x400 en sub 20.

El Campeonato Centroamericano de Atletismo sub 18 y sub 20 se dio en la Pista del Instituto Nicaragüense de Deportes, ubicada en Managua.