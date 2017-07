Agassi espera ayudar a Djokovic

En Roland Garros, Andre Agassi se unió a Novak Djokovic, con la intención de ayudarlo. Lo acompañó la primera semana en París y luego anunciaron la continuidad de la tarea conjunta para Wimbledon. Ahora que el serbio ya anunció su ausencia de las canchas hasta 2018, por lesión en el codo derecho, el estadounidense dio los motivos de esta nueva función.

“Estoy siguiendo mi corazón y mis instintos. Muchos jugadores me llamaron, pero él es muy intenso, muy respetuoso y quería una oportunidad para conocerlo más y trabajar con él”, admitió Agassi. El propio ex-Nº1 del mundo dijo que se decidió por aceptar la propuesta de otro exlíder de la ATP con la ayuda de su esposa. La alemana Steffi Graf le expresó al estadounidense que no podía negarse a semejante oportunidad, por lo que Agassi lo pensó mejor y decidió conducir al serbio.

“Espero poder ayudar a Djokovic, no solo por él, sino por el tenis en general. No tiene nada que ver con el dinero, no estoy aquí para recibir salario”, agregó quien ganó, igual que el serbio, los cuatro Grand Slam en singles. Además, el de Las Vegas obtuvo el Oro Olímpico. “Ya no es el dinero lo que me lleva a esto. Solo quiero ayudar a Novak a volver al nivel más alto posible de juego. Y no tengo dudas de que volverá a ese nivel. Sabe controlar muy bien todo en la cancha y ya regresará en gran forma”, agregó.

Compromiso total

Agassi, sin vueltas, fue más claro todavía: “Le dije que lo ayudaré de todas las maneras posibles. Aprenderemos y trabajaremos juntos. Estoy para todo lo que necesita. Tiene mi compromiso. Si hago algo, lo hago con todo mi corazón o no lo hago todo.

Este lunes, Djokovic cedió el puesto Nº4 del mundo, a manos del suizo Stan Wawrinka, y al regresar el año próximo lo hará fuera del Top 10. Será, por lo tanto, su primera salida de la elite tras una década y al no disputar el US Open cortará una racha de 51 Grand Slam jugados seguidos.