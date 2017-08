El exjugador de tenis francés Jérôme Golmard, afectado por la ELA desde 2014, murió el lunes por la noche a los 43 años, anunció este martes la Federación Francesa de Tenis (FFT).

Golmard, que alcanzó la 22ª plaza del ránking mundial en 1999, fue diagnosticado hace tres años con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurológica degenerativa e incurable.

El tenista, profesional entre 1993 y 2006, supo el 14 de enero de 2014 que padecía esta enfermedad, que destruye progresivamente las células nerviosas de los músculos motores, lo que va provocando en quien la sufre una parálisis progresiva.

El tenista, exmiembro del equipo de Copa Davis y vencedor de dos torneos ATP (Doha y Chennai), probó incluso un tratamiento experimental que recibió en California en mayo de 2014.

"No lo quiero aceptar. No me lo quiero creer", dijo en el homenaje que se hizo en su honor en el Torneo de Roland Garros del 2014.

Jérôme Golmard creó una asociación para ayudar a las víctimas de esta enfermedad (associationjeromegolmard.org), la afección neurológica crónica que más personas sufren en el mundo (100.000) tras el Alzheimer.