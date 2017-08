Denis Martínez confía en que Granada siga en la LBPN

Denis Martínez entró ayer al estadio Roque Tadeo Zavala con la convicción y seguridad de que el Oriental de Granada, seguirá jugando en la Liga de Beisbol Profesional Nacional (LBPN). El “Presidente”, frente a un poco más de 300 personas que se congregaron en el coloso sultaneco haciendo la bulla, e intentando llamar la atención de los empresarios de esa ciudad, con el fin de que estos salven la franquicia del club, se comprometió a hacer todo lo posible para que eso sea realidad.

Incluso Denis prácticamente dio por hecho que en Granada se seguirá jugando beisbol profesional. “Me he reunido con dos grupos de empresarios. Hay un 95% de posibilidades de que el equipo siga”, dijo Martínez al colega Fenner Mena, despertando la euforia de los presentes que gritaban “Denis, Denis, Denis”. En la Gran Sultana tienen la esperanza de continuar viendo al equipo en la Liga Profesional, no obstante, no solamente se trata de que 300 personas realicen una bulla, el asunto tiene más fondo.

Uno de los problemas principales en Granada es la falta de apoyo de la afición. El equipo pierde tres juegos y la gente desaparece del estadio. Ese fue uno de los puntos por los que Martín Madriz, presidente anterior del equipo, mostraba preocupación. Y en ese punto, Denis quiso hacer referencia, señalando que se necesitan cambios serios, desde el comportamiento de los fanáticos hasta la logística y el manejo mediático del club. “Tenemos que ser un conjunto más profesional, dar el ejemplo, aquí muchas cosas deben de cambiar y ustedes deben de aportar”, les dijo Martínez a los asistentes.

Confirman contactos

Por otra parte, Ajax Delgado, directivo de la Liga de Beisbol Profesional Nacional (LBPN), confirmó que si hubo un contacto con dos directivos de Granada. No obstante aclaró que no ha recibido propuesta formal ni de los empresarios sultanecos ni de la gente del norte que también tiene interés en comprar la franquicia.

“Nosotros tenemos un proceso de licitación. Estamos esperando la oferta de Granada, la franquicia se puso a la venta, el que haga la mejor oferta se queda con la franquicia. Tuvimos un contacto con dos personas de Granada, la comunicación ha sido para explicarle todos los derechos que tendrían si compran la franquicia. Se les informó que el precio base son 100 mil dólares”, contó Delgado.