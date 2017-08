“El Panterita” quiere al “Chocolatito”

La pelea que afrontará Luis “Panterita” Nery (23-0 con 17 KO) el próximo 15 de agosto en Japón contra el campeón mundial gallo del CMB, Shinsuke Yamanaka (27-0-2 con 19 KO), parece ser el inicio del camino hacia el gran sueño del zurdo invicto de Tijuana: hacer historia y ser una leyenda del boxeo mexicano. Así lo afirmó previo hacia su viaje y muy seguro de su victoria sobre el veterano nipón. “Le ganaré a Yamanaka y volveré con el cinturón a México”, dijo.

Con apenas 22 años, Nery habla como todo un veterano y su confianza en lograr ese título mundial, no le impide ser consciente de los riesgos que entraña pelear en Japón ni las virtudes de su rival.

“Esta pelea significa un reto muy grande en mi carrera, ya que Yamanaka le ha ganado a muchos mexicanos”, advirtió. “Él es un peleador duro, se prepara bien y tiene una mano izquierda muy peligrosa, pero tenemos un plan de trabajo muy bien estudiado”, agregó.

Román, su favorito

De volver campeón de Japón, como lo asegura “Panterita”, se debería esperar que buscara alguna unificación en su peso. Sin embargo, nos sorprendió con su respuesta cuando le preguntamos al respecto. Retaré a los grandes de las 115 libras (“Chocolatito”, Cuadras, Inoue o Estrada), empezando por Román González”, reveló Nery.

Según reconoció, lo ideal sería que ellos subieran a 118 libras a disputarle su título, pero no tendría problemas para enfrentarlos en la propia división supermosca. “Yo no tengo problemas para dar el peso en 115, aunque se me complica un poco más que en gallo —reconoció—, pero llego fuerte de todas maneras”, anotó. “Mi deseo es ganar en la división supermosca algunos cinturones y después regresar a 118 o subir a supergallos (122 libras)”.

El propio Ismael Ramírez ratificó esa intención de su pupilo como una idea apropiada. “Él (Luis Nery) puede perfectamente pelear en supermosca y no tendrá problemas con el peso”, afirmó. “Es allí en donde están las buenas bolsas —reconoció—, no obstante nuestra intención siempre será pelear contra los mejores y allí también están los mejores oponentes”, finalizó diciendo.