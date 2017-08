El fichaje de Neymar, cronología de un culebrón planetario

El traspaso inminente de Neymar al París Saint-Germain debería cerrar un 'culebrón' que ha durado una veintena de días, periodo en el que el astro brasileño ha jugado al despiste, saltando de aeropuerto en aeropuerto y de avión en avión: de Barcelona a París, de Estados Unidos a China y de Dubái a Oporto.

16 de julio: El PSG, dispuesto a pagar

El primer medio en dar la primicia es el brasileño Chuteira FC. El París SG está "listo para pagar" la cláusula de rescisión de 222 millones de euros y "solo espera el visto bueno del astro", publicó entonces este diario deportivo.

18 de julio: Neymar da el sí

"Neymar acepta la propuesta del PSG", escribe en Twitter el periodista brasileño Marcelo Bechler, residente en Barcelona.

19 de julio: Neymar, "feliz" en el Barça

El futbolista asegura en una entrevista a Goal.com que es "feliz" en el Barça. "Ahora tenemos que trabajar para la próxima temporada, que será todavía más positiva desde el punto de vista personal y colectivo".

20 de julio: El 'like' de Thiago Silva

El capitán del PSG, Thiago Silva, da a 'me gusta' al fotomontaje publicado por el medio brasileño Esporte Interativo en el que se le ve a él y a los otros tres brasileños del equipo, detrás de Neymar, luciendo todos la equipación del club parisino.

También ese mismo día, el entrenador del PSG, Unai Emery dice en unas declaraciones al diario L'Equipe que "si queremos competir con garantías contra el Bayern Múnich, el Barcelona o el Real Madrid, y ganar la Liga de Campeones, necesitamos uno de los cinco mejores jugadores del mundo".

21 de julio: La foto del 'pensador'

En plena gira de pretemporada por Estados Unidos, "Ney" sube una foto a las redes sociales en la que se le ve, durante un entrenamiento, tumbado sobre el césped y en actitud reflexiva, la mano izquierda apoyada sobre el mentón. Dicha instantánea recibe el 'me gusta' de tres futbolistas del PSG: Ángel Di María, Kevin Trapp y Marco Verratti

22 de julio: Dani Alves se impacienta

Recién incorporado a las filas del conjunto parisino, el lateral Dani Alves publica en su cuenta de Instagram un mensaje que parece dirigido a su compatriota y excompañero del Barça: "¿Quién quieres ser? ¿Dónde quieres ir? Esas cuestiones dependen de si olvidas o no el lugar del que vienes y de quién estaba a tu lado cuando el mundo no te conocía". Neymar no responde.

23 de julio: "Se queda"

"Se queda", escribe en su cuenta de Twitter el defensa español del Barça Gerard Piqué, un mensaje que acompaña a una foto en la que se ve al central pasando el brazo por encima de los hombros del delantero.

26 de julio: Piqué relativiza

"Es una opinión personal basada en mi intuición y en la conversación que tuve con él", afirma el internacional español, moderando de esta forma la contundencia de su anterior mensaje.

28 de julio: Pelea en el entrenamiento

El Daily Mail difunde un vídeo en el que se aprecia cómo Neymar y el portugués Nelson Semedo, reciente fichaje del Barça, llegan a las manos. El resto de compañeros sujeta al astro brasileño, que abandona el campo de entrenamiento tirando el peto al suelo.

29 de julio: "Sé valiente"

"Sé valiente, el mundo pertenece a los valientes", lanza de nuevo Dani Alves, a través de los medios de comunicación y en referencia a "Ney", tras el triunfo del PSG en la Supercopa de Francia.

30 de julio: El Barça se resigna, la Liga amenaza

"En el fútbol hay cláusulas y si quiere irse, es porque sabe que hay gente dispuesta a pagar su cláusula", declara el presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, dejando entrever una suerte de resignación ante la marcha del brasileño.

La liga española, por su parte, se opone a este traspaso. "Catar (propietario del PSG a través de un fondo soberano) inyecta dinero al club violando las normas del fair-play financiero impuestas por la UEFA y las reglas de la Unión Europea y eso lo vamos a denunciar", asegura su presidente, Javier Tebas.

31 de julio: Jornada en China

Tras la gira por los Estados Unidos, donde brilla siendo el mejor de su equipo, Neymar pasa un día en Shangai para participar en un acto publicitario, pero sigue sin pronunciarse sobre su futuro.

1 de agosto: Vuelta a Barcelona

Neymar vuelve a Barcelona tras una escala en Dubái, en medio de especulaciones que lo sitúan viajando a París o Catar.

2 de agosto: Despedida

Neymar anuncia a su entrenador Ernesto Valverde y a sus compañeros de equipo su intención de dejar el club. El Barça, por su parte, se limita a insistir en que para que el delantero pueda salir, el club tiene que "recibir en su totalidad" el pago de los 222 millones de la cláusula.

"Vamos a pagar la cláusula. Desde el momento en el que Neymar me dio el 'sí', el 1 de agosto, fui a París y conseguí la disposición del PSG a efectuar el pago, que tendrá lugar en las próximas horas", indica el consejero del jugador, Wagner Ribeiro.

Neymar hace un viaje de ida y vuelta a Oporto donde, supuestamente, pasa el examen médico con su nuevo club.

3 de agosto: Macron celebra, la Liga frena

"Es el atractivo (del país). Sí es una buena noticia", se felicita sobre el fichaje el presidente francés Emmanuel Macron, en una visita a un parque de ocio en la que le acompaña el presidente del PSG Nasser Al-Khelaïfi.

Por su parte, la Liga, ente por el que -normalmente- debe transitar el pago de la cláusula del astro carioca, rechaza los ya famosos 222 millones aportados "por los representantes legales del jugador".